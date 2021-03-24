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Ще одному активісту оголосили підозру через акцію під Офісом президента

Причиною стала участь Романа Ратушного у акції під Офісом президента 20 березня.

Ще одному активісту оголосили підозру через акцію під Офісом президента
Роман Ратушний
Фото: Новинарня

Українські правоохоронці оголосили підозру громадському активісту Роману Ратушному через участь у акції під Офісом президента.

Про це у Facebook повідомив адвокат Масі Найєм.

"Прямо зараз, після ефіру, Роману Ратушному вручають підозру", - написав Найєм.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відео, яке, на його думку, доводить: мітинг під Офісом президента 20 березня з самого початку планувався не як мирна акція, а як бійка з правоохоронцями.

На відео, яке виклав Геращенко, ідентифіковано сімох осіб. Двоє з них вже отримали підозру.

На відео перераховуються чотири особи: голова ГО "Гонор" Сергій Філімонов, голова ініціативи "Захистимо Протасів яр" Роман Ратушний, представник ГО "Гонор" Олексій Білковський (можливо підпалював двері Офісу президента) та чоловік на ім'я Денис Міщенко.

Зі свогобоку Роман Ратушний, коментуючи оприлюднене відео, заявив, що ролик принижує його честь і гідність та негативно впливає на його репутацію.

"Вважаю, що зазначений відеозапис містить недостовірну та негативну інформацію щодо мене, яка ображає мою честь і гідність і шкодить моїй діловій репутації. Я вимагаю цю інформацію видалити, спростувати та вибачитись", - зазначив Ратушний.

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