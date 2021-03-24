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У Києві горів ресторан на Саксаганського (оновлено)

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Рятувальники ліквідували пожежу в одному зі ресторанів у Голосіївському районі столиці.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

За даними пресцентру ГУ ДСНС у Києві, близько 14:00 на покрівлі ресторану “Бездельники” по вул. Саксаганського, 38, виникла пожежа площею близько 200 квадратних метрів.

"На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних підрозділів та передали про підвищений ранг пожежі. По прибуттю, було встановлено, що займання виникло на даху 2-поверхової будівлі ресторану. Існує загроза розповсюдження полум’я на другий поверх будівлі", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Фото: facebook.com/DSNSKyiv
Фото: facebook.com/DSNSKyiv

На безпечну відстань із будівлі рятувальниками було виведено 10 осіб.

До гасіння залучено 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 54 чоловіки особового складу.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Оновлення. У зв’язку з ліквідацією пожежі перекрито рух вул. Саксаганського на ділянці між вул. Антоновича і вул. Володимирською, інформує пресслужба КМДА.

О 15:19 загоряння локалізовано на площі 300 кв. м. Ліквідація пожежі триває.

Оновлення 16:15. О 15:57 пожежу в двоповерховій будівлі ресторану "Бездельники" ліквідовано. Даних про постраждалих нема.

У КМДА зазначили, що про відновлення руху вулицею буде повідомлено окремо.

Фото: КМДА

Фото: ДСНС

Нагадаємо, 22 березня пожежа сталася на території Олександрівської лікарні в Києві.

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