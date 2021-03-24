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​Вартість проїзду у деяких маршрутках Києва зросте до 10 гривень, - Асоціація перевізників

Уже в цю суботу приблизно 30-40% столичних маршруток піднімуть вартість проїзду.

​Вартість проїзду у деяких маршрутках Києва зросте до 10 гривень, - Асоціація перевізників
Фото: Макс Требухов

У Києві з суботи подорожчає проїзд у маршрутках.

Про це повідомили в Асоціації перевізників Києва та області, пише видання "Сегодня".

Киянам доведеться платити на дві гривні більше - вартість проїзду зросте з 8 до 10 гривень. У найближчі дні в салонах автобусів вже з'являться відповідні оголошення.

"Уже в цю суботу приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду. Ті, хто возив пасажирів по 8 гривень, поставлять цінники 10 гривень", - розповів глава організації Ігор Мойсеєнко.

Нагадаємо, у січні заступник мера Києва Володимир Бондаренко повідомив, що вартість проїзду в маршрутках Києва може збільшитися до 10-12 гривень залежно від маршруту. Бондаренко додав, що економічні передумови для подорожчання - це обмеження пасажиропотоку і підвищення заробітної плати - одинакові і для приватних перевізників, і для комунальних. Але поки що, сказав він, у міської влади немає можливості піднімати тарифи на проїзд.

Вартість разового проїзду в комунальному транспорті Києва з липня 2018 року встановлено на рівні 8 гривень.

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