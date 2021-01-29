​Заступник Кличка попередив про подорожчання проїзду в маршрутках

Вартість проїзду в маршрутках Києва може збільшитися до 10-12 гривень залежно від маршруту.

Про це в ефірі "України 24" сказав заступник міського голови Києва Володимир Бондаренко.

"За приватними перевізниками ситуація наступна. Дійсно є економічні підстави, і, на жаль, місто не може компенсувати збитки, які несуть приватні перевізники. Тому ми можемо говорити, що приватники підніматимуть ціни на проїзд. Це в їх компетенції, вони тільки інформують міську владу і дають розрахунки. Заборонити їм ми не можемо. Ми чули різні цифри, основне, що зараз фігурує, — це 10-12 гривень, в залежності від маршруту", — сказав він.

Бондаренко додав, що економічні передумови для подорожчання - це обмеження пасажиропотоку і підвищення заробітної плати - одинакові і для приватних перевізників, і для комунальних. Але поки що, сказав він, у міської влади немає можливості піднімати тарифи на проїзд.

"2020 і 2021 — це не найкращі роки в економічному плані для українців. Відповідно, станом на цей момент подорожчання проїзду в громадському транспорті не заплановано. Водночас потрібно розуміти, що якщо ми не підвищуємо тарифи, — а вони не переглядалися кілька років, — то потрібно говорити про якісь компенсатори, які будуть виділятися з міського бюджету комунальним перевізникам, щоб покрити їхні збитки. Такі компенсатори заплановані на перший квартал цього року, і швидше за все, за результатами коригування бюджету гроші будуть виділятися", - сказав Бондаренко.

Нагадаємо, що вартість разового проїзду в комунальному транспорті Києва з липня 2018 року встановлено на рівні 8 гривень.