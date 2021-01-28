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МВФ подовжив роботу місії в Україні на 7-10 днів, - Марченко

Нових зобов'язань для продовження фінансування поки немає.

МВФ подовжив роботу місії в Україні на 7-10 днів, - Марченко
Фото: Макс Требухов

Міссія Міжнародного валютного фонду подовжила роботу по перегляду програми фінансування України на 7-10 днів.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми зараз на активній стадії переговорів. У нас продовжена місія на 7-10 днів. Є надія що за цей час ми фіналізуємо меморандум, і чітко зрозуміємо, які ми на себе візьмемо зобов'язання", - сказал Марченко.

Він також додав, що поки нових зобов'язань від МВФ для продовження фінансування немає.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що місія МВФ з перегляду програми stand-by відновила роботу в Україні. Вона працювала також у грудні в онлайн-режимі. Від місії залежить, чи Україна отримає від Фонду новий транш.

Голова Національного банку Кирило Шевченко оцінює шанси на отримання другого траншу як високі. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на отримання Україною траншу МВФ у лютому-березні 2021 року.

Перший і поки що єдиний транш за чинною кредитною програмою stand by в розмірі 2,1 млрд доларів Україна отримала в червні 2020 року. Загальна сума 18-місячної програми - 5 млрд доларів. В рамках попередньої програми stand-by Україна отримала тільки один транш у розмірі $1,4 млрд.

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