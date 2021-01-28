Будівництво енергетичних об’єктів компанією Структум

Структум — українська будівельна компанія, що спеціалізується на будівництві електроенергетичних та промислових об'єктів. Компанія входить до складу CEP Group Holding — провідного міжнародного фахівця в галузі енергетики та промислового будівництва. У своїй роботі компанія дотримується принципів безпеки, високої якості та екологічного менеджменту. Спорудження об'єктів виконує висококваліфікований, досвідчений персонал, який використовує співвідношення інноваційних рішень і класичних технологій для отримання найкращих результатів. А всі виробничі процеси відбуваються відповідно до міжнародних норм і законів.

Будівельна компанія реалізовує облаштування об'єктів енергетики в класах напруги до 750 кВ і промислових об'єктів у різних географічних зонах і кліматичних умовах. Структум надає послуги будівництва промислових об'єктів, повітряних ліній електропередач, підстанцій, кабельних ліній, об'єктів відновлюваної енергетики, зокрема вітроенергетики та сонячної енергетики.

Будівництво енергетичних об'єктів включає такі етапи:

● Проєктування. Для початку розглядаються декілька можливих варіантів для найбільш економічно та екологічно доцільного варіанту рішення, де буде проходити лінія та виконуватимуться подальші будівельні роботи. Розміщення лінії обирається та затверджується замовником відповідно до вимог щодо безпечного розташування об’єкту від промислових, цивільних забудов та мереж. Після отримання технічного завдання, де вказані основні дані, створюється проєкт майбутнього об'єкта. На етапі проєктування необхідно враховувати і виконувати всі вимоги.

● Облаштування території. Виконуються землевпорядні роботи, а саме визначення та поділ земельних ділянок, рекультивація землі, розроблення та погодження технічної документації на кожному етапі та оформлення прав на земельні ділянки, виконання нормативних вимог необхідних для здійснення землевпорядних робіт. Після отримання всіх необхідних дозволів, дозволяється розпочати будівельно-монтажні роботи.

● Будівельні роботи. Розпочинається підготовка до початку робіт, а саме влаштування під'їзних доріг, організація будівельної бази, виконується перебазування техніки та механізмів необхідних для будівництва, постачання обладнання та матеріалів, облаштування перших будівельних майданчиків. Після чого розпочинаються будівельно-монтажні роботи. Усі будівельні роботи відбуваються відповідно до чинних норм та правил безпеки.

● Пусконалагоджувальні роботи. Після завершення робіт, замовник приймає виконані роботи та ініціює введення об’єкту в експлуатацію.

Крім проєктів нового будівництва, Структум надає послуги з реконструкції об’єктів, а також спільного будівництва в рамках національних і міжнародних консорціумів, супроводу проєктів та інші супутні послуги.

Будівельна компанія вживає всіх необхідних заходів для мінімізації ризиків під час реалізації та гарантує здачу проєкту будь-якого масштабу та складності вчасно.

Контакти:

+38 044 222 89 02

+38 044 222 89 03

01033, Україна, м.Київ

вул. Жилянська, 59, оф. 107

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office@structum.ua