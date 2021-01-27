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Заборона імпорту електроенергії з Білорусі призведе до монополізації енергоринку України, - глава енергокомітету ВР

Та у кінцевому підсумку призведе до підвищення цін на електроенергію для кінцевих споживачів.

Заборона імпорту електроенергії з Білорусі призведе до монополізації енергоринку України, - глава енергокомітету ВР
Андрей Герус
Фото: Громадське

Заборонивши українським компаніям імпортувати електроенергію з Білорусі, Верховна Рада тим самим підіграє країні-агресору, Російської Федерації. Про це заявив голова парламентського комітету з енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

Він нагадав, що останнім часом компанія ДТЕК збільшила закупівлі російського вугілля для своїх теплових електростанцій.

«Тобто у нас є вибір: імпортувати готову електроенергію з Білорусі або завозити сюди російське вугілля, щоб працювали російські шахти, країни-агресора», - зазначив нардеп.

На його думку, законопроєкт про заборону імпорту електроенергії з Білорусі є лобіюванням комерційних інтересів.

«Коли з липня 2019 року в нас був відкритий імпорт електроенергії з Білорусі, її імпортувала одна компанія - ДТЕК. І нікому до цього не було діла. Зараз, коли і інші компанії в цьому беруть участь, імпорт з Білорусі пропонують заборонити», - зазначив він.

Заборона імпорту електроенергії з Білорусі створить загрозу монополізації енергоринку та цінової змови його найбільших гравців, попередив Герус. «У кінцевому підсумку це призведе до підвищення цін на електроенергію для кінцевих споживачів», - підкреслив він, додавши, що такий сценарій є неприпустимим.

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