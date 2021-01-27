Суркіс заявив, кому готовий продати "Динамо"
Суркіс заявив, кому готовий продати "Динамо"
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Рада ухвалила закон Зеленського про референдум
Рада ухвалила закон Зеленського про референдум
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
Померла актриса із "Джентльмен-шоу" Ірина Токарчук
Померла актриса із "Джентльмен-шоу" Ірина Токарчук
Російська прогулянка і російський крах
Російська прогулянка і російський крах
КМІС оприлюднив свіжі президентські і партійні рейтинги: лідирують Зеленський і ОПЗЖ
КМІС оприлюднив свіжі президентські і партійні рейтинги: лідирують Зеленський і ОПЗЖ
Зростання тарифів на електроенергію не уникнути
Зростання тарифів на електроенергію не уникнути
ГоловнаЕкономікаФінанси

Депутати пропонують повернути окремий тариф на електроенергію на перші 100 кВт-год

Проєкт постанови зареєстровано у Верховній Раді.

Депутати пропонують повернути окремий тариф на електроенергію на перші 100 кВт-год
Фото: Макс Левин

Народні депутати пропонують Кабінету міністрів повернути окремий тариф на споживання електроенергії до 100 кВт-год на місяць.

Проєкт відповідної постанови зареєстровано у Верховній Раді 27 січня.

Окрім цього, пропонується також встановити окремий тариф на електричну енергію, що відпускається населенню для будинків, обладнаних опалювальними електроустановками, та негазифікованих будинків, за обсяг, спожитий до 3 000 кВт/год на місяць.

Нагадаємо, 28 грудня Кабінет міністрів вніс зміни в положення про покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на оптовому ринку електричної енергії, скасувавши тариф для населення на перші 100 кВт-год електроенергії з 1 січня 2021 року.

До цього тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становив 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також