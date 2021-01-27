Депутати пропонують повернути окремий тариф на електроенергію на перші 100 кВт-год

Народні депутати пропонують Кабінету міністрів повернути окремий тариф на споживання електроенергії до 100 кВт-год на місяць.
Проєкт відповідної постанови зареєстровано у Верховній Раді 27 січня.
Окрім цього, пропонується також встановити окремий тариф на електричну енергію, що відпускається населенню для будинків, обладнаних опалювальними електроустановками, та негазифікованих будинків, за обсяг, спожитий до 3 000 кВт/год на місяць.
До цього тариф на електроенергію для населення на перші 100 кВт-год на місяць становив 90 копійок (з ПДВ), а на наступні - 1,68 грн за кВт.