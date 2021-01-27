Кабмін запропонував "навести порядок" з прожитковим мінімумом і відв'язати від нього штрафи

Кабінет міністрів ініціював реформу прожиткового мінімуму, звузивши сферу його використання.

Пакет з чотирьох відповідних законопроєктів було затверджено на засіданні уряду в середу.

"Ми пропонуємо запровадити нову методологію формування прожиткового мінімуму. Це має бути вартісна величина для визначення основних соціальних потреб людини на мінімальному рівні. Він буде визначатися і застосовуватися виключно для визначення основних соціальних гарантій. Це мінімальна зарплата, мінімальна пенсія за віком, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям та інші види державної соціальної допомоги, які є основним джерелом доходу людини", - сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна, яка представляла це питання.

Вона сказала, що зараз прожитковий мінімум використовується для розрахунку близько 180 штрафів, платежів, стягнень.

У випадку, якщо реформа пройде через Верховну Раду, замість прожиткового мінімуму з 2022 року будуть використовуватися базові величини для грошових платежів і стягнень. Їх будуть щорічно індексувати на рівень інфляції.

Розмір цих штрафів, платежів і стягнень змінюватися не буде, оскільки базова величина буде дорівнювати відповідним прожитковим мінімумам.

Нагадаємо, що прожитковий мінімум в Україні з 1 грудня 2020 року становить 2189 гривень, для дітей до 6 років - 1921 гривню, для дітей 6-18 років - 2395 гривень, для працездатних осіб - 2270 гривень, для непрацездатних - 1769 гривень.