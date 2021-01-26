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Постачальники газу почали оприлюднювати ціни на газ на лютий, відповідно до рішення уряду

Лютневі цінники оприлюднили вже понад 30 компаній.

Постачальники газу почали оприлюднювати ціни на газ на лютий, відповідно до рішення уряду
Фото: Depositphotos/fotogray

Газопостачальні компанії сьогодні, 26 січня, повинні оприлюднити свої ціни для побутових споживачів на лютий.

Про це повідомляє "Газправда".

Відповідно до рішення уряду, вартість не повинна перевищувати 6,99 гривень за кубометр. Однак, постачальники за власним рішенням можуть встановити і нижчу ціну.

Газопостачальні компанії мають оприлюднювати вартість газу за п'ять днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць буде відрізнятися від попереднього. Тобто у тих газопостачальників, які не оприлюднять лютневу ціну сьогодні, формально діятиме січнева (вища) ціна.

Станом на вечір вівторка свої лютневі цінники оприлюднили понад 30 компаній. Зокрема, постачальник Megawatt запропонував ціну 6,88, "Агросинтез Трейдінг" - 6,88, Енергетичнi ресурси України - 6,90, Волиньелектро Збут - 6,97, а ETG.UA - 6,98 грн за кубометр.

Решта постачальників запропонували 6,99 грн за кубометр.

Нагадаємо, ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, з урахуванням змін цін на європейських газових хабах. Відповідно до постанови, НАК має оприлюднити ціну після 22 січня виходячи з цін газу в період з 1 по 22 січня.

Кабінет міністрів на засіданні 18 січня до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Втім, уряд не вніс підприємства теплокомуненерго до постанови про введення граничної ціни газу.

 

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