Газопостачальні компанії обіцяють продавати газ населенню по 6,99 грн за кубометр

В Асоціації постачальників енергоресурсів висловили жаль, що при розробці заходів захисту споживачів уряд не враховував досвід антикризових заходів у європейських країнах.

Газопостачальні компанії будуть виконувати рішення уряду щодо тимчасового встановлення граничної ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр.

Про це на запит LB.ua повідомили Асоціації постачальників енергоресурсів, яка представляє інтереси 30 газопостачальних компаній по всій країні.

"Члени Асоціації гарантують своїм клієнтам безперебійне постачання природного газу під час дії обмежень, запроваджених урядом з 1 лютого поточного року", - йдеться в повідомленні.

Разом з цим, в асоціації висловили жаль, що при розробці заходів захисту споживачів в умовах пандемії, уряд не враховував досвід запровадження антикризових заходів у європейських країнах, які підтримували і виробники, і постачальники газу.

"Ми переконані, що найбільш ефективним рішенням в ситуації зростання цін на газ на світових ринках було б збільшення адресних субсидій для вразливих категорій споживачів або продаж видобутого в Україні газу за пільговою ціною всім постачальникам, які працюють з населенням з обмеженням маржі цих постачальників", - зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, раніше LB.ua повідомляв про велику вірогідність, що газопостачальні компанії не будуть знижувати ціну газа до 6,99 грн за кубометр через те, що купляють його за більш високою ціною. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Нова ціна газу - плюси, мінуси і ризик для транзиту".