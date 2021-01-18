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Податкова списала борги 3,7 млн платників податків

Загальна сума - майже 1,2 млрд гривень.

Податкова списала борги 3,7 млн платників податків
Фото: dzvin.org

Державна податкова служба відзвітувала про списання боргів згідно з законом, прийнятим Верховною Радою перед локдауном.

Пресслужба ДПС повідомила, що списання відбулося в автоматичному режимі 21 грудня. Фактично було списано 1 187,4 млн гривень боргу 3,656 млн платників податків.

Анульовано борги, які виникли станом на 1 листопада 2020 та не були сплачені чи погашені станом на дату списання. Сукупний розмір боргу з усіма податками і зборами не міг перевищувати 3060 гривень.

Нагадаємо, що пакет законів для підтримки громадян і бізнесу в умовах COVID-19 було прийнято 4 грудня 2020 року.

Одним з головних положень цього пакету була виплата карантинної компенсації в розмірі 8000 гривень. Офіс президенту на початку січня повідомляв, що загалом було перераховано 3,64 млрд гривень.

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