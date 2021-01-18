Місія МВФ завершить перегляд програми з Україною до кінця тижня

Очікується, що місія Міжнародного валютного фонду завершить перегляд програми співпраці з Україною до кінця поточного тижня.

Про це йдеться в статті LB.ua "Нова ціна газу - плюси, мінуси і ризики для транзиту".

У публікації наголошується, що за підсумками роботи місії навряд чи варто очікувати виділення чергового траншу кредиту.

З огляду на те, що у співпраці України з МВФ є низка невирішених питань, в тому числі з антикорупційної теми і ціноутворення на газ, очікувати фінансування можна не раніше квітня, йдеться у публікації.

11 січня стало відомо, що місія МВФ з перегляду програми stand-by відновила роботу в Україні. Вона працювала також у грудні в онлайн-режимі. Від місії залежить, чи Україна отримає від Фонду новий транш.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що в МВФ занепокоєні "ручним керуванням" цінами на газ для населення в Україні.

14 січня прем’єр Денис Шмигаль заявив, що уряд провів конструктивну зустріч з МВФ щодо ціни на газ. Він наголосив на необхідності пошуку компромісів, "що вже сьогодні захистить людей і допоможе ринку газу розвиватися у майбутньому".

Кабінет міністрів на засіданні 18 січня до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр, проте відмовився встановлювати граничну ціну газу для ТКЕ.