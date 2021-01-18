​Новая цена газа – плюсы, минусы и риск для транзита

Введение с 1 февраля предельной цены газа для населения 6,99 грн за кубометр и ограничение тарифов на его распределение с помощью которого правительство и президент планируют спасать свою репутацию, выгодно, в первую очередь, «Нафтогазу». Власть таким образом погасит всплеск народных волнений из-за подорожания газа , а «Нафтогаз» получит возможность расширить сеть сбыта газа на внутреннем рынке. В проигрыше – частные газопоставляющие компании (в том числе и те, которые работают на новом рынке относительно недавно), а также облгазы, большинство из которых входят в компанию РГК. Серьезные проблемы могут возникнуть у Оператора ГТС. Неплатежи облгазов из-за урезания тарифов, лишат его средств на закупку газа для обеспечения транзита в Европу.

Кабмин 18 января намерен принять решение о введении с 1 февраля предельной цены газа для населения 6,99 грн за кубометр. Такое же ограничение цены планируют ввести и для предприятий ТКЭ, в противном случае, тарифы на горячую воду и отопление могут вырасти. Кроме того, 19 января будет ограничен тарифы на распределение газа для облгазов. Его максимальный раз мер составит 1,79 грн ( без НДС). Таким образом, получение потребителем 1 куба газа с февраля будет стоить не дороже 9.14 грн.

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Сразу после рождественских каникул по инициативе Президента Владимира Зеленского правительство начало активную работу по подготовке решения, которое бы позволило снизить цену газа.

В офисе Президента, в правительстве и фракции «Слуга народа» очень боятся народных волнений, которые начались в некоторых регионах после повышения цены и тарифов на газ в январе. Снижением цены газа надеются снять накал возмущений.

Вместе с тем, в коридорах власти широко распространена версия об искусственном разжигании уличных акций и соответствующей телевизионной картинки, о чем неоднократно заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.По информации источников LB, депутаты «СН» на совещаниях с представителями правительства на прошлой неделе в категорической форме требовали, во что бы то ни стало снизить цену газа и тарифы на его распределения, которые устанавливает НКРЭКУ для облгазов. Депутаты упрекали правительство в том, что оно ничего не сделало, чтоб предотвратить скачок цен. Представители правительства в свое оправдание заявляли, что действовали исходя из прогнозов, в которых значительного подорожания газа не ожидалось. Это объяснение выглядит, как минимум, странно, поскольку и мировые аналитические компании, к примеру, EIA (США) и украинские аналитики, в частности Леонид Униговский с сентября давали негативные сценарии.

Проект решения переписывали минимум 4 раза

Вопросом подготовки решения о снижении цены газа и тарифов занялся новоназначенный временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

11 января появился первый проект постановления о введении регулируемой цены. Решили установить предельную цену и определить ее по формуле «хаб минус», то есть, цена газа на немецком хабе NCG минус стоимость транспортировки до границы Украины. Документ был «сырым» и вызвал у экспертов и участников рынка много вопросов.

14 января появилась новая версия проекта, в котором принцип определения цены был изменен. От формулы отказались и граничную цену определили в 6,99 грн (с НДС) за кубометр, что соответствует минимальной цене газа на украинской бирже в январе. Документ корректировали несколько раз, и в общей сложности у LB накопилось 5 проектов этого постановления.

Исходя из версии, которая была актуальна на 16 января, газ не дороже 6,99 грн должны продавать бытовым потребителям все поставщики – и газсбыты и НАК «Нефтегаз Украины». Это ограничение распространялось и на продажу газа НАК предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) для предоставления услуг по подаче тепла и горячей воды.

Фото: kmu.gov.ua Премьер министр Денис Шмыгаль во время заседания кабмина

17 января LB стало известно, что Минэнерго исключили пункт о ТКЭ из документа, но премьер Денис Шмыгаль требует, чтобы предельная цена все-таки действовала и для ТКЭ. В противном случае астрономические цифры в платежках за отопление нивелируют все промежуточные достижения по снижению цены на газ для населения. Так что, эту норма могут вернуть в финальную версию проекта, которую собираются утвердить на заседании Кабмина 18 января. Если цену газа для ТКЭ не ограничить, то могут вырасти цены на тепло и горячую воду. Сейчас предприятия ТКЭ получают газ по спецобязательствам согласно постановлению N867 от 9 октября 2017 года, которая зависит от цен импорта.

Что делать газсбытам?

НАК в принципе не против введения предельной цены. У компании есть запас газа и возможность покупать его у своей компании «Укргаздобча» (УГД).

Сложнее с газсбытами. Они покупают импортный газ, цена которого уже сейчас выше 9 грн за куб. Каким образом газсбыты смогут выполнить установленный Кабмином норматив – остается загадкой. Теоретически газсбыты могут начать работать себе в убыток и продавать газ по 6,99, покупая его по 9 грн, а в феврале наверняка еще дороже. В некотором смысле своим решением об ограничении цены именно это предлагает всем поставщикам газа населению правительство. Но это маловероятно, ведь в этом случае компании рискуют просто обанкротиться.

Покупать дешевый украинский газ в УГД у газсбытов не получится, поскольку у компании нет достаточных объемов, для покрытия увеличенного спроса. Практически весь газ УГД законтрактован «Нафтогазом» для поставок предприятиям ТКЭ по условиям спецобязательств, которые действуют до мая. Это подтвердил LB источник на рынке. «Так что большой вопрос, есть ли газ у «Укргаздобычи», чтоб продавать его облгазам», – сказал собеседник.

Возможно, что, не имея другого выхода, газсбыты продолжат продавать газ по более высоким ценам, исходя из цен закупок по импорту. При этом многие газсбыты наверняка обжалуют решение Кабмина в суде, по причине явного требования со стороны правительства к коммерческим компаниям продавать газ дешевле, чем он был ими закуплен.

Но на этот случай правительство попыталось себя обезопасить. Решение о регулировании цены предлагается принять не просто как акт регулирования коммерческой деятельности, а в рамках ограничений на период карантина из-за COVID-19. А газ хотят внести в список товаров, которые имеют «существенное социальное значение», наряду с гречкой, мукой и сахаром. Кроме того, нарушившие решение Кабмина газсбыты, НКРЭКУ может лишать лицензии – для этого понадобится две недели.

Если газсбыты будут продавать газ дороже чем «Нафтогаз», который остается единственным игроком на рынке, кто может позволить себе держать цену на уровне установленных правительством ограничений, то потребители могут начать массово менять поставщика и переходить к «Нафтогазу», как «поставщику последней надежды» (ПОН), который обязан обеспечивать потребителей газом, в случае возникновении проблем с прежними поставщиками. Это на руку НАК – она перетянет на себя клиентов от всех конкурентов. «Мы готовы «принять на ПОН» всех, кто окажется без поставщика газа в случае неготовности газсбытов обеспечить определенную правительством цену в 6,99 грн за куб. м.», – заявил на днях глава НАК Андрей Коболев.

Фото: Макс Левин Глава НАК Андрей Коболев

Правда не ясно, насколько отработан механизм перехода большого числа потребителей к НАК, и что будет, к примеру, с середины весны, когда газ начнет дешеветь и на рынке смогут появиться более выгодные предложения. Сейчас почти 90% потребителей – клиенты газсбытов, около 6% у НАК и остальные у ПОН, которым тоже является НАК. «Нафтогаз» активно пытается увеличить число своих клиентов. С лета, когда отменили ПСО для поставок газа населению, его доля на рынке уже выросла в 2 раза (с 3 до 6 %). В планах – увеличение до 20-30%.

Из-за неплатежей могут возникнуть проблемы у «Оператора ГТС»

Кроме ограничения цены газа, планируется ограничить и тарифы на его распределения для облгазов, большинство из которых входит в РГК. Их для каждой компании определяет НКРЭКУ. В январе тарифы увеличили – максимальный составил 3.34 грн (без НДС) за 1 куб газа. В правительстве посчитали, что это слишком много и обратились к НКРЭКУ с просьбой ввести ограничение. Уже во вторник, 19 января ожидается решение регулятора о максимальном тарифе на распределение для 14 облгазов до 1,79 грн за кубометр. Такой тариф будет невыгоден для большинства облгазов, поскольку половина в нем – стоимость газа для производственных нужд и в тариф она заложена на уровне 5,8 грн за кубометр. Но таких цен сейчас на рынке нет.

Правительство, конечно, могло в своем решении предусмотреть возможность покупки облгазами газа по предельной цене (6,99 это практически 5,8+НДС), но не сделало этого.

Если сейчас облгазы и так имеют долги перед Оператором ГТС, то с февраля могут вообще перестать платить. В таком случае у Оператора ГТС возникнет критический дефицит средств на покупку газа для обеспечения транзита. Об этом знают в правительстве и ОП, но официальных комментариев не дают.

Отношения с МВФ

Международный валютный фонд пока публично не комментирует инициативу правительства по регулированию цены газа. Но это обычная практика – во время работы миссии, которая началась 11 января, никаких комментариев фонд не дает.

Однако, по словам министра финансов Сергея Марченко, МВФ негативно воспринял введение предельной цены газа. «Они (МВФ) обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства», – заявил министр.

Фото: Макс Требухов Министр финансов Сергей Марченко

В переговорах с кредитором лично принимает участие Витренко, который и должен будет объяснить, что предложенный вариант – вынужденная мера и не может расцениваться как пересмотр ранее выполненных условий.

Надежд, что с аргументами министра энергетики согласятся, мало. К тому же, МВФ изначально выступал против разных цен для промышленности и бытовых потребителей. А сейчас 2 месяца будут действовать фактически 3 цены: для промышленности, для населения и для ТКЭ (по ПСО).

Но повлияет ли на диалог с МВФ экстренные и не вполне рыночные меры Кабмина на газовом рынке – спрогнозировать сложно. Украины до сих пор не решила ряд вопросов, которые еще в прошлом году тормозили финансирование – они касаются ответственности за недостоверное декларирование и Конституционного суда. Так что, у МВФ и без цен на газ есть достаточно причин не выделять очередной транш после пересмотра программы, который, кстати, завершится в конце текущей недели.

Расчет на то, что МВФ все-таки не будет накалять ситуацию. В прправительстве расчитывают, что резюме по итогу работы отметит, что ситуация с ценой газа должна быть приведена в соответствие с ранее достигнутыми договоренностями. Уже в апреле регулирование цены отменят, и к разговору о выделении денег можно будет вернуться снова.