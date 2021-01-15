Найбільша в Європі Запорізька АЕС вперше в своїй історії вийшла на повну потужність

Працюють всі шість енергоблоків, мережевих обмежень більше нема.

На Запорізькій атомній станції вночі 15 січня після 274-денного ремонту підключили до мережі енергоблок №5.

Як повідомляється на сайті "Енергоатома", це історична подія, тому що вперше в своїй історії ЗАЕС виходить на проєктну потужність в 6000 МВт.

Раніше через недостатню пропускну спроможність існуючих ліній електропередачі Запорізька АЕС працювала з максимальною потужністю 5300 МВт.

Обмеження було знято в кінці 2020 року завдяки введенню в експлуатацію ЛЕП 750 кВ від ЗАЕС до підстанції "Каховська".

Фото: ua.energy

Запорізька АЕС – найбільша атомна станція Європи зі встановленою потужністю 6000 МВт. На станції експлуатуються 6 енергоблоків типу ВВЕР-1000. Перший енергоблок був введений, а останній – в 1995 році. Тобто останні 25 років станція не працювала на повну потужність.

"Зараз на Запорізькій АЕС в роботі знаходяться всі 6 енергоблоків. А завдяки введенню в експлуатацію лінії електропередачі 750 кВ «Каховська» - не існує жодних мережевих обмежень. Вислів «видаємо максимум» втратив умовність. Розпочалась дійсно нова епоха в історії експлуатації Запорізької АЕС", - прокоментував подію т.в.о. генерального директора Запорізької АЕС Юрій Кульба.

П’ятий енергоблок підключений до мережі на підставі ліцензії, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання, про продовження терміну його експлуатації до 27 травня 2030 року.