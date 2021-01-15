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Вітренко пропонує запровадити новий механізм обрання постачальників газу

В.о. міністра пропонує, щоб постачальників газу обирали об’єднання споживачів.

Вітренко пропонує запровадити новий механізм обрання постачальників газу
Фото: facebook/Новое Время

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко пропонує реалізувати в Україні і практику вибору постачальників природного газу об'єднаннями споживачів.

Про це він повідомив у Facebook.

За словами в.о. міністра, в Україні необхідно запровадити механізми захисту споживачів на ринку газу, зокрема вразливих споживачів.

“В Європі є такі варіанти, коли постачальників обирають об’єднання споживачів. У них і більше ринкової сили для того, щоб отримувати кращі умови від постачальників. Крім того, вони можуть для цього виділити професійну людину”, - написав Вітренко. 

Такими об’єднаннями, на його думку, можуть служити об’єднані територіальні громади. 

“Вони будуть обирати постачальника для тих, хто не хоче або не може це робити самостійно. При чому це буде за замовченням, тобто якщо ви самостійно не обрали постачальника, за вас це зробить ОТГ. Також це буде стосуватися тих споживачів, чиїм постачальником автоматично став «постачальник останньої надії», зараз це Нафтогаз”, - зазначив Вітренко.

Він додав, що для реалізації цього варіанту потрібні законодавчі зміни.

Наразі кожен побутовий споживач в Україні може самостійно обирати постачальника газу.

Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості запропонувало тимчасово відмовитися від ринкових цін на газ для населення.

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