Після блокування Трампа Facebook і Twitter подешевшали на $51 млрд

Інвестори компаній "значною мірою були проти" блокування сторінок Трампа у соцмережах.

З моменту блокування аккаунтів президента США Дональда Трампа Facebook і Twitter за два дні втратили загалом трохи більше 51 млрд доларів ринкової вартості.

Капіталізація Facebook за підсумками двох днів торгів скоротилася на 47,6 млрд доларів порівняно з 8 січня. Ринкова вартість Twitter за 11-12 січня впала на 3,5 млрд доларів, пише Business Insider.

За даними видання, інвестори "значною мірою були проти" блокування сторінок Трампа у соцмережах.

Вартість акцій Facebook 11 січня впала на 4%, а 12 січня - ще на 2%, оскільки акціонери продали папери через побоювання, що рішення соцмережі змусить користувачів піти з неї.

Акції Twitter подешевшали відповідно на 6,4% і на 2,4%.

Нагадаємо, 7 січня засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що Трампа залишать без соцмережі до кінця його президентського терміну.

9 січня Twitter безстроково заблокував його аккаунт через "ризик подальшого підбурювання до насильства". Крім того, керівництво сервісу мікроблогів пообіцяло заблокувати аккаунт будь-якого користувача, який надав слово президенту США.

Блокування каналів комунікації, які використовують прихильники Трампа, почалося після штурму Капітолію 6 січня. У результаті заворушень загинули п'ятеро людей.

У зв’язку з блокуванням акаунтів Трампа в соцмережах і відключенням популярної серед прихильників президента США соціальної мережі Parler 12 січня Telegram став другим за кількістю завантажень додатком у США.

Створений відразу після блокування президента США Дональда Трампа в Twitter канал імені Трампа Telegram позначив як "шахрайський".