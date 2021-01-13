Вітренко хоче перевести "Укртранснафту" під Міненерго – в компанії називають це незаконним

Тимчасовий в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко пропонує Кабміну передати державні пакети акцій ПАО "Національна енергетична компанія "Укренерго", АО "Магістральни газопроводи України", АО "Укртранснафта" і ООО "Кіровоградгаз" Міністерству енергетики України.

Про таку ініціативу Юрія Вітренка повідомив перший заступник генерального директора "Укртранснафти", нині – в.о директора компанії Андрій Пасішник на своїй сторінці у Facebook.

На сьогодні 100% акцій "Укренерго" та "Магістральних газопроводів України" належать Міністерству фінансів. НАК "Нафтогаз України" володіє 100% акцій "Укртранснафти" та 50+1% акцій "Кіровоградгазу".

Фото: Facebook Пасішник Проєкт розпорядження

Пасішник заявив, що рішення про передачу акцій "Укрнафти" не відповідає чинному законодавству, а дії Вітренка, за його словами, вводять в оману Кабінет міністрів.

Зоркема, рішення суперечить політиці власності НАК "Нафтогаз України" та Цивільному кодексу. Окрім цього, безоплатна передача компанією пакетів акцій призведе до отримання збитку в сумі 11 724 708 тис. грн, а джерело покриття збитку в проєкті фінансового плану Компанії на 2021 відсутнє, зазначає Пасішнік.

Також, за його словами, це небезпечно через уже отримані кредити.

"Зміна основних видів діяльності компанії, реорганізація та/або відчуження її активів в значних обсягах може призвести до порушення зобов’язань підприємств Групи "Нафтогаз" за діючими кредитними договорами та міжнародними публічними інструментами на загальну суму понад екв. 64,5 млрд. грн та, як наслідок – дефолту за ними", – пояснив він.

Пасішник наполягає, що пропозиції Вітренка не можуть враховуватися.

"З огляду на викладене вище та беручи до уваги, по-перше, невідповідність вимогам чинного законодавства, по-друге, порушення принципів корпоративного управління, зокрема, принцип розмежування ролі держави як власника та регулятора, по-третє, наявність значних фінансових, податкових та репутаційних ризиків та відсутність джерел для покриття відповідних витрат у фінансовому плані та в Державному бюджеті України, зауваження Міненерго не можуть бути враховані", – висловився в.о. директора "Укртранснафти".

Нагадаємо, що у січні національна енергетична компанія "Укренерго" підписала три кредитних договори з державними банками "Укрексімбанк", "Ощадбанк" та АБ "Укргазбанк" на 10,25 млрд гривень для погашення заборгованості перед ДП "Гарантований покупець", яка утворилася протягом восьми місяців 2020 року.