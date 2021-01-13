Китайська вакцина від ковіду, яку купила Україна, показала ефективність 50,38% (оновлено)
Китайська вакцина від ковіду, яку купила Україна, показала ефективність 50,38% (оновлено)
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Снизить за три дня. «Слуг народа» испугала реакция избирателей на повышение тарифов
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Житель Запоріжжя намагався прорватися в окупований Крим і розбив позашляховик на КПВВ
Житель Запоріжжя намагався прорватися в окупований Крим і розбив позашляховик на КПВВ
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб
Россией займётся ЦРУ
Россией займётся ЦРУ
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
Шмигаль просить АМКУ та СБУ розібратися з причинами "газових" протестів
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
"Слуга народу" провела нараду з Кабміном і "Нафтогазом" щодо зниження тарифів
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
ГоловнаЕкономікаДержава

Вітренко хоче перевести "Укртранснафту" під Міненерго – в компанії називають це незаконним

Також пропонується передати державні акції "Укренерго". 

Вітренко хоче перевести "Укртранснафту" під Міненерго – в компанії називають це незаконним
Фото: facebook/Новое Время

Тимчасовий в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко пропонує Кабміну передати державні пакети акцій ПАО "Національна енергетична компанія "Укренерго", АО "Магістральни газопроводи України", АО "Укртранснафта" і ООО "Кіровоградгаз" Міністерству енергетики України. 

Про таку ініціативу Юрія Вітренка повідомив перший заступник генерального директора "Укртранснафти", нині – в.о директора компанії Андрій Пасішник на своїй сторінці у Facebook

На сьогодні 100% акцій "Укренерго" та "Магістральних газопроводів України" належать Міністерству фінансів. НАК "Нафтогаз України" володіє 100% акцій "Укртранснафти" та 50+1% акцій "Кіровоградгазу".

Проєкт розпорядження
Фото: Facebook Пасішник
Проєкт розпорядження

Пасішник заявив, що рішення про передачу акцій "Укрнафти" не відповідає чинному законодавству, а дії Вітренка, за його словами, вводять в оману Кабінет міністрів. 

Зоркема, рішення суперечить політиці власності НАК "Нафтогаз України" та Цивільному кодексу. Окрім цього, безоплатна передача компанією пакетів акцій призведе до отримання збитку в сумі 11 724 708 тис. грн, а джерело покриття збитку в проєкті фінансового плану Компанії на 2021 відсутнє, зазначає Пасішнік.

Також, за його словами, це небезпечно через уже отримані кредити.

"Зміна основних видів діяльності компанії, реорганізація та/або відчуження її активів в значних обсягах може призвести до порушення зобов’язань підприємств Групи "Нафтогаз" за діючими кредитними договорами та міжнародними публічними інструментами на загальну суму понад екв. 64,5 млрд. грн та, як наслідок – дефолту за ними", – пояснив він. 

Пасішник наполягає, що пропозиції Вітренка не можуть враховуватися.

"З огляду на викладене вище та беручи до уваги, по-перше, невідповідність вимогам чинного законодавства, по-друге, порушення принципів корпоративного управління, зокрема, принцип розмежування ролі держави як власника та регулятора, по-третє, наявність значних фінансових, податкових та репутаційних ризиків та відсутність джерел для покриття відповідних витрат у фінансовому плані та в Державному бюджеті України, зауваження Міненерго не можуть бути враховані", – висловився в.о. директора "Укртранснафти".

Нагадаємо, що у січні національна енергетична компанія "Укренерго" підписала три кредитних договори з державними банками "Укрексімбанк", "Ощадбанк" та АБ "Укргазбанк" на 10,25 млрд гривень для погашення заборгованості перед ДП "Гарантований покупець", яка утворилася протягом восьми місяців 2020 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також