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Ціна на газ у Європі досягла дворічного максимуму

Тільки за останній місяць вартість блакитного палива на хабі TTF зросла на 34%.

Ціна на газ у Європі досягла дворічного максимуму
Фото: vesti-ukr.com

Ціна на природній газ на голландському хабі TTF за контрактом day-ahead (на день вперед) досягла позначки 21,3 Євро/МВт·год. Це найбільший показник за останні два роки.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на дані Європейської енергетичної біржі (ЕЕХ).

Зазначається, що з початку опалювального сезону в Україні ціни газ на європейських хабах зросли на 48%.

Тільки за останній місяць вартість блакитного палива на хабі TTF зросла на 34% (з 15,93 до 21,3 Євро/МВт·год), а за перші п'ять днів цього року з 6 по 11 січня – на 21% (з 17,73 до 21,3 Євро/МВт·год).

Зростання цін експерти газового ринку пов’язують з погіршенням погодних умов та відтоком поставок скрапленого природного газу (СПГ) на ринки країн Азії. 

Нагадаємо, Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" готова у рамках тарифного плану "Місячний" забезпечити природним газом побутових споживачів за регульованою ціною 6,99 грн за 1 куб. м до завершення карантину або опалювального сезону.

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