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Усі овочі "борщового набору" подешевшали - Держстат

Подорожчали лише яблука – на 11,4%.

Усі овочі "борщового набору" подешевшали - Держстат
Фото: Мінкультури

З грудня 2019 року до грудня 2020 року всі овочі "борщового набору" подешевшали на 6,3-42,9%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, за даними Держстату, з грудня 2019 року по грудень 2020 року подешевшали: картопля – на 24,9%, до 10,15 грн за кг, ріпчаста цибуля — на 42,9% (до 5,12 грн за кг); буряк — на 17,3% (до 5,39 грн за кг); капуста — на 21,5% (до 4,76 грн за кг); морква – на 6,3% (до 6,0 грн за кг).

Також за цей період яблука подорожчали на 11,4% і у грудні 2020 року в середньому по Україні коштували 18,21 грн за кг.

Нагадаємо, з серпня 2019 року до серпня 2020 року більшість овочів "борщового набору" суттєво подешевшали: картопля - на 33,3%, до 10,02 грн за кг; ріпчаста цибуля - на 43,2% (до 5,91 грн за кг); буряк - на 21,8% (до 6,26 грн за кг); капуста - на 29,7% (до 5,89 грн за кг). Подорожчала лише морква - на 8,5% (до 10,85 грн за кг).

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