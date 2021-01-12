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У Мінфіні розповіли, на що пішли 63,7 млрд гривень з ковідного фонду

На сферу охорони здоров’я використано 19,4 млрд грн (87%) з 22,4 млрд грн виділених коштів за загальним фондом державного бюджету.

У Мінфіні розповіли, на що пішли 63,7 млрд гривень з ковідного фонду
Фото: Первый запорожский

Станом на 31 грудня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 63,7 млрд грн (89%) коштів загального фонду держбюджету з передбачених 72 млрд гривень.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

На сферу охорони здоров’я використано 19,4 млрд грн (87%) з 22,4 млрд грн виділених коштів за загальним фондом державного бюджету. Зокрема:

  • на закупівлю апаратів ШВЛ ‒ 84 млн грн з передбачених 100 млн грн;
  • на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я ‒ 3,3 млрд грн (83%) з 4 млрд грн;
  • на закупівлю обладнання для приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я ‒ 2,3 млрд грн (100%);
  • на будівництво, реконструкцію та ремонт приймальних відділень опорних закладів охорони здоров'я ‒ 1,4 млрд грн (82%) з передбачених 1,7 млрд грн;
  • на забезпечення лікарень киснем ‒ 1,4 млрд грн (97%) з передбачених 1,5 млрд грн;
  • на закупівлю медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення ‒ 3,9 млрд грн (74%) з 5,3 млрд грн;
  • на забезпечення опорних закладів охорони здоров’я цифровими діагностичними рентгенівськими системами ‒ 1 млрд грн (97 %);
  • на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам ‒ 5,5 млрд грн (92%) з передбачених на ці цілі 6 млрд гривень.

У Мінфіні зазначили, що на соціальний захист використано 12,8 млрд грн (73,5%) з 17,4 млрд грн коштів загального фонду державного бюджету.

На забезпечення правопорядку пішло 4,5 млрд грн, або 100% передбачених коштів (загальний фонд держбюджету).

На стимулювання економіки використано 26,4 млрд грн з 27 млрд грн за загальним фондом бюджету, або 98%. Зокрема, на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення – 25,7 млрд грн (98%) з передбачених 26,2 млрд гривень.

"За рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету використано 2,8 млрд грн (55,5%) з виділених 5 млрд грн на надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протипандемічних заходів. Також майже 1,4 млрд грн передбачено для закупівлі вакцини проти COVID-19", - додали в Мінфіні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 14 грудня перерозподілив деякі видатки державного бюджету на 2020 рік та збільшив видатки Фонду боротьби з COVID-19 на 6 млрд гривень.

У квітні 2020-го в бюджеті створили Фонд боротьби з коронавірусом. Спочатку його обсяг планувався на рівні 64,7 млрд гривень. Ці кошти планували направляти на першочергові та пріоритетні напрямки протидії поширенню коронавірусу. Однак у червні Верховна Рада проголосувала за зміни в держбюджет, дозволивши таким чином витрачати кошти з коронавірусного фонду на ремонт доріг.

У липні прем’єр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів розподілив усі 66 млрд гривень Фонду боротьби з COVID-19. 35 млрд із цієї суми використають для реконструкції, ремонту й утримання автомобільних доріг.

11 листопада Кабінет міністрів перенаправив гроші, які мали йти на будівництво доріг, на потреби боротьби з коронавірусом.

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