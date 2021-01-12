Вітренко анонсував зменшення ціни на газ до 5,4 грн за куб

Планується, що ціна буде зафіксована на рік.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості запропонувало Кабінету міністрів з 1 лютого 2021 року обмежити ціну на газ для "вразливих" споживачів.

Розраховувати її пропонують за формулою "ціна на європейських хабах мінус транспортування в Україну" з додаванням визначеної граничної націнки постачальників. Причому ціна буде зафіксована на рік.

Про це повідомив очільник міністерства Юрій Вітренко.

"За нашими підрахунками мова йде про рівень ціни 5356 грн, на 44% менше, ніж середньозважена ціна в січні. Якщо нічого не робити, ціна в лютому виросте ще на 15%", - написав Вітренко у фейсбуці ввечері 11 січня.

Пропонується, що "Укргазвидобування" буде продавати постачальникам "вразливим" споживачам газ за ціною "хаб мінус". Ціна буде переглядатися раз в рік на підставі котирувань на біржі у листопаді. Постачальники зможуть конкурувати, пропонуючи меншу націнку до цієї ціни.

Споживачі зможуть так само вільно обирати собі постачальника, при цьому, якщо вони не є "вразливими" споживачами, то вони зможуть обирати і контракти не з фіксованою на рік ціною, а будь-які інші контракти.

"Це крок вперед, до цивілізованого ринку з чесною конкуренцією", - вважає глава Міненерго.

Однією з причин такої ініціативи Юрій Вітренко назвав домінування місячних газових контрактів на роздрібному ринку України.

"Це кардинально відрізняється від практики на розвинених ринках. Що це означає? Що споживач має кожен місяць слідкувати за оголошеною ціною свого постачальника, порівнювати її з цінами інших постачальників, і бути готовим за декілька днів змінити постачальника, якщо поточний постачальник поставив зависоку ціну на наступний місяць. Погодьтесь, це нереально", - пояснив Вітренко.

Пропозиція Міненерго обмежувати ціну на газ перебуває на стадії обговорення. Вітренко додав, що цей варіант варто оцінювати як "адекватні ринкові заходи", а не "відкат назад".

Учора після енергетичної наради в Офісі президента прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про два підходи, які дозволять "суттєво знизити тарифи на газ для населення".

11 січня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що фракція готує план антикризових заходів у зв'язку з підвищенням тарифів на комунальні послуги. Пізніше 11 січня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів у терміновому порядку вирішити питання, пов'язане з тарифами на газ для населення.

Нагадаємо, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% з січня 2021-го. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.

Рішення про збільшення тарифів спричинило низку акцій протесту.

Учора стало відомо, що Міненерго запропонувало тимчасово відмовитися від ринкових цін на газ для населення.

З серпня 2020 ціни на газ для населення є ринковими, споживачі можуть самі обирати собі постачальника газу. Запуск ринку газу для населення в Україні був однією з вимог для отримання кредитного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Доти в Україні діяли спеціальні зобов'язання (PSO), за якими НАК "Нафтогаз України" поставляв газ для населення по фіксованій ціні.

11 січня стало відомо, що місія МВФ з перегляду програми stand-by відновила роботу в Україні. Вона працювала також у грудні в онлайн-режимі. Від місії залежить, чи Україна отримає від Фонду новий транш.