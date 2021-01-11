На місці аварії на газопроводі під Лубнами створено оперативний штаб (оновлено)
На місці аварії на газопроводі під Лубнами створено оперативний штаб (оновлено)
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
На Полтавщині вибухнув магістральний газопровід (оновлено)
Драматичною перемогою Росії завершилася естафета на етапі Кубка світу з біатлону
Драматичною перемогою Росії завершилася естафета на етапі Кубка світу з біатлону
На Київщині чоловік після сварки зі співмешканкою вбив випадкову людину
На Київщині чоловік після сварки зі співмешканкою вбив випадкову людину
"Лубнигаз" просить перевірити екснардепа Мосійчука на причетність до аварії на газопроводі
"Лубнигаз" просить перевірити екснардепа Мосійчука на причетність до аварії на газопроводі
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
Степанов пояснив, чому у супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
На Закарпатті на гірськолижному курорті група молодиків вчинила напад на відвідувачів та персонал
ГоловнаЕкономікаДержава

​Міненерго запропонувало тимчасово відмовитися від ринкових цін на газ для населення, - ЗМІ

Проєкт знаходиться на розгляді в інших міністерствах.

​Міненерго запропонувало тимчасово відмовитися від ринкових цін на газ для населення, - ЗМІ
Фото: Depositphotos/juvelez

Міністерство енергетики та вугільної промисловості запропонувало тимчасово відмовитися від ринкових цін на газ для населення.

Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на ще не опублікований проєкт постанови Кабінету міністрів.

На минулому тижні очільник міністерства Юрій Вітренко повідомив, що моніторинг роздрібного ринку газу показав вразливість споживачів до зловживань зі сторони постачальників та до стрімкого зростання ринкових цін через холоди в Європі та Азії. У фейсбуці Вітренка написано, що міністерство розробило варіант вирішення цієї проблеми.

Агентство "УН" пише, що вирішення цієї проблеми полягає в поверненні державного регулювання ціни на газ для населення.

Всіх побутових клієнтів начебто планують визнати "вразливими споживачами" та запропонувати їм фіксовану ціну. Вона буде діяти один рік з 1 лютого. За основу візьмуть вартість газу на німецькому хабі NCG (без врахування транспортування до західного кордону) з торговою надбавкою постачальника 2,5%.

Нагадаємо, що ринок газу для населення в Україні діє з серпня 2020 року. Його запуск був однією з вимог для отримання кредитного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Доти в Україні діяли спеціальні зобов'язання (PSO), за якими НАК "Нафтогаз України" поставляв газ для населення по фіксованій ціні.

Сьогодні стало відомо, що місія МВФ з перегляду програми stand-by відновила роботу в Україні. Вона працювала також у грудні в онлайн-режимі. Від місії залежить, чи Україна отримає від Фонду новий транш.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також