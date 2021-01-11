​Міненерго запропонувало тимчасово відмовитися від ринкових цін на газ для населення, - ЗМІ

Проєкт знаходиться на розгляді в інших міністерствах.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості запропонувало тимчасово відмовитися від ринкових цін на газ для населення.

Про це пишуть "Українські новини" з посиланням на ще не опублікований проєкт постанови Кабінету міністрів.

На минулому тижні очільник міністерства Юрій Вітренко повідомив, що моніторинг роздрібного ринку газу показав вразливість споживачів до зловживань зі сторони постачальників та до стрімкого зростання ринкових цін через холоди в Європі та Азії. У фейсбуці Вітренка написано, що міністерство розробило варіант вирішення цієї проблеми.

Агентство "УН" пише, що вирішення цієї проблеми полягає в поверненні державного регулювання ціни на газ для населення.

Всіх побутових клієнтів начебто планують визнати "вразливими споживачами" та запропонувати їм фіксовану ціну. Вона буде діяти один рік з 1 лютого. За основу візьмуть вартість газу на німецькому хабі NCG (без врахування транспортування до західного кордону) з торговою надбавкою постачальника 2,5%.

Нагадаємо, що ринок газу для населення в Україні діє з серпня 2020 року. Його запуск був однією з вимог для отримання кредитного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Доти в Україні діяли спеціальні зобов'язання (PSO), за якими НАК "Нафтогаз України" поставляв газ для населення по фіксованій ціні.

Сьогодні стало відомо, що місія МВФ з перегляду програми stand-by відновила роботу в Україні. Вона працювала також у грудні в онлайн-режимі. Від місії залежить, чи Україна отримає від Фонду новий транш.