Люди вимагають відкликати постанову про підвищення тарифів на транспортування газу.

Під Харковом місцеві жителі перекрили сімферопольську трасу М-18, протестуючи проти нових тарифів на газ та його доставку.

Про це пише 2day.kh.ua.

Трасу перекрили 50 жителів Високого, Покотилівки, Пісочина, Південного і Мерефи (Харківська ОТГ).

Вони ходять з транспарантами по пішохідному переходу. Біля поста ДАІ за порядком стежать співробітники поліції. Час від часу учасники протесту пропускають автомобілі, щоб не утворювалися затори.

Причина протесту — нові тарифи на газ і його доставку, які почали діяти з 1 січня 2021 року.

"Це планове знищення населення України! Це економічний зашморг. Я житель селища Високий. Раніше до всіх лікарів черги були, а зараз нікого. Медицина стала недоступною!", – заявив місцевий житель.

Представники місцевої влади на місце протесту не вийшли, присутні депутати місцевих рад.

Люди вимагають відкликати постанову про підвищення тарифів на транспортування газу і дозволити громадам самим вирішувати питання тарифів.

За словами протестувальників, доставка газу подорожчала в три рази.

“Мети повністю зупинити рух транспорту немає, є бажання привернути увагу. Людей закликали виходити на протест в соцмережах. Як довго триватиме пікет, поки не відомо. Люди оформили звернення до депутатів Верховної Ради. Кажуть, це поки чернетка і просять підписувати його”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині вже протестували проти підвищення тарифів – протестувальники перекривали дорогу М-03.

4 січня знизити тарифи на газ вимагали у Полтавській області поблизу села Засулля, там перекривали трасу "Київ-Харків".

Додамо, "Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% у січні 2020-го. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.