У Черкасах затримали викрадача автомобілів, який намагався спалити вкрадене

Мешканець Черкас викрав автомобіль, а згодом намагався його спалити, щоб приховати докази. Зараз слідчі розглядають справи відносно затриманого.

Про це повідомили у Секторі комунікації поліції Черкаської області.

08 січня, о 5:00 ранку до Черкаського відділу поліції звернувся місцевий мешканець і повідомив про викрадення автомобіля.

Чоловік розповів, що ввечері, 7 січня залишив ВАЗ-2110 у дворі багатоповерхового будинку на вулиці Сергія Амброса, а вранці його там не знайшов.

На території міста Черкаси та Черкаського району ввели в дію оперативний план “Перехват” й орієнтували всі чергові екіпажі.

Під час першочергових слідчих дій, поліцейські опитали мешканців будинку й можливих очевидців, відпрацювали виїзди з Черкас.

Оперативники з'ясували, що схожий автомобіль бачили в одному із кооперативів на вулиці Добровольського. Туди негайно направили слідчо-оперативну групу та працівників батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Черкаській області.

По приїзду на місце було встановлено, що в одному із гаражів хтось знаходиться проте, на неодноразові пропозиції відкрити двері, не реагує. Поліцейські прийняли рішення провести невідкладний обшук приміщення.

“Після примусового відкриття воріт, чоловік, з метою уникнення відповідальності, підпалив гараж та спробував втекти через другий поверх. Його затримали спецпризначенці”, – йдеться у повідомленні.

В гаражі поліцейські знайшли викрадений автомобіль. Крім цього, у цьому ж приміщенні, поліцейські виявили та вилучили ще один автомобіль марки ВАЗ-2110, який розшукували у Черкасах від 31 грудня.

Також під час обшуку було вилучили предмети для відкриття дверей автомобілів, документи, техпаспорта, банківські картки, страхові поліси на автомобілі, ключі від різних транспортних засобів.

Займання швидко локалізували працівники ДСНС.

Зараз зловмисник затриманий відповідно ст. 208 КПК. За процесуального керівництва прокуратури Черкас йому оголошено про підозру.

За фактом незаконного заволодіння транспортними засобами слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289, а також ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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