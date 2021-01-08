На Закарпатті 30-річного чоловіка підозрюють у вбивстві двох малолітніх дітей

У Закарпатській області під варту взяли чоловіка, якого підозрюють у вбивстві двох малолітніх дітей: 9-річної дівчинки та 2-річного хлопчика.

Про це повідомила пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.

“Трагічні події сталися в одному з закладів Тячева ввечері 6 січня. Як встановили правоохоронці, чоловік у стані алкогольного сп’яніння розпочав конфлікт зі своєю 35-річною співмешканкою. Під час суперечки підозрюваний наніс жінці, її 9-річній доньці та 2-річному сину тілесні ушкодження”, – йдеться у повідомленні.

Діти внаслідок отриманих травм померли на місці інциденту, а співмешканку підозрюваного доставили до реанімаційного відділення одного з медичних закладів краю.

“За доводами прокурора Тячівської місцевої прокуратури слідчим суддею обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою”, – додали у прокуратурі.

Дії 30-річного зловмисника кваліфіковано за п. 1, 2, 4 ч. 2 ст. 115 КК України та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України. Найтяжчим покаранням за вказані злочини є довічне позбавлення волі.

Як пише mukachevo.today, трагедія сталася під час святкування Різдва у готельно-ресторанному комплексі "Оксана" в Тячеві.

Дітей до смерті побив мешканець Буштина, зазначило видання.

Нагадаємо, у листопаді на Кіровоградщині пожежа забрала життя чотирьох людей, з яких двоє - малолітні діти.