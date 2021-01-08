Через негоду 85 населених пунктів в Україні залишилися без електропостачання

Через мокрий сніг і пориви вітру знеструмлено населені пункти у 6 областях.

Станом на ранок 8 січня в Україні внаслідок мокрого снігу та поривів вітру знеструмлено 85 населених пунктів у 6 областях.

Про це повідомили у ДСНС.

«Станом на 7 год. 8 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 85 населених пунктів у 6 областях», – йдеться в повідомленні.

У Житомирській області без електропостачання опинилися 36 населених пунктів, у Київській – 29, у Донецькій – 7, у Черкаській – 5, у Рівненській – 4 і у Кіровоградській – 4.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Окрім того, на Донеччині 4 січня стався порив на водогоні «Горлівка-Торецьк». Без водопостачання залишилось 5 населених пунктів: м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне та частково смт Щербинівка, близько 38 тис. мешканців.

Для забезпечення роботи котелень створено запас води.