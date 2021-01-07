В Україну повертаються чотири моряки, затримані в Лівії у 2016 році

В Україну повертаються чотири моряки танкера Captain Khayyam, який було затримано в територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року.

Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка вже в дорозі додому. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

У грудні 2017 їх та інших членів екіпажу лівійський суд засудив до п'яти років ув'язнення за обвинуваченням у контрабанді нафтопродуктів.

Оскільки двоє українських моряків мають проблеми зі здоров’ям, представники України неодноразово порушували перед лівійською стороною питання їхнього звільнення з гуманітарних міркувань, зазначили в Офісі президента.

"Українська держава не забуває та не залишає в біді своїх громадян. І ми робимо все можливе, використовуємо всі канали, щоб українці, які хочуть повернутися додому, могли це зробити. Бо держава існує для громадянина, для захисту його прав і свободи. А громадяни захищають нашу країну. Саме так і має бути", - заявив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що берегова охорона Лівії затримала судно Captain Khayyam, яке йшло під прапором Сьєрра-Леоне. Серед членів екіпажу були українці, громадяни Туреччини та Азербайджану. Моряків заарештували за підозрою в контрабанді нафтопродуктів.