Демократи відібрали у республіканців контроль над Сенатом США
Демократи відібрали у республіканців контроль над Сенатом США
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
В Конгресі почали готувати статті для імпічменту Трампа
В Конгресі почали готувати статті для імпічменту Трампа
Конгрес США поновив роботу після штурму прихильників Трампа
Конгрес США поновив роботу після штурму прихильників Трампа
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
У Буковелі вночі згорів готель, в якому проживало 25 людей
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Трамп закликав Пенса не визнавати результати виборів у США, той відмовив
Трамп закликав Пенса не визнавати результати виборів у США, той відмовив
Загинув син Геннадія Корбана (оновлено)
Загинув син Геннадія Корбана (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Україну повертаються чотири моряки, затримані в Лівії у 2016 році

Їх обвинувачували в контрабанді нафтопродуктів. 

В Україну повертаються чотири моряки, затримані в Лівії у 2016 році
Фото: rubryka.com

В Україну повертаються чотири моряки танкера Captain Khayyam, який було затримано в територіальних водах Лівії 13 лютого 2016 року. 

Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка вже в дорозі додому. Про це повідомили у пресслужбі Офісу президента.

У грудні 2017 їх та інших членів екіпажу лівійський суд засудив до п'яти років ув'язнення за обвинуваченням у контрабанді нафтопродуктів.

Оскільки двоє українських моряків мають проблеми зі здоров’ям, представники України неодноразово порушували перед лівійською стороною питання їхнього звільнення з гуманітарних міркувань, зазначили в Офісі президента.

"Українська держава не забуває та не залишає в біді своїх громадян. І ми робимо все можливе, використовуємо всі канали, щоб українці, які хочуть повернутися додому, могли це зробити. Бо держава існує для громадянина, для захисту його прав і свободи. А громадяни захищають нашу країну. Саме так і має бути", - заявив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що берегова охорона Лівії затримала судно Captain Khayyam, яке йшло під прапором Сьєрра-Леоне. Серед членів екіпажу були українці, громадяни Туреччини та Азербайджану. Моряків заарештували за підозрою в контрабанді нафтопродуктів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також