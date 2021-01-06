На деяких станціях метро Києва 7-8 січня буде обмежено вхід для дотримання карантину

Під час локдауну також можливі зміни у інтервалах руху іншого громадського транспорту.

7-8 січня метро Києва працюватиме у звичайному режимі, однак, деякі станції можуть обмежуватися на вхід. Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Деякі станції можуть обмежуватися на вхід для уникнення скупчень та дотримання карантиних заходів", - йдеться у повідомленні.

Раніше у КМДА також попередили, що під час посиленого карантину з 8 по 24 січня можливі зміни у інтервалах руху громадського транспорту.

Нагадаємо, у ніч з 31 грудня на 1 січня час роботи підземки було продовжено на 2 години, а столичний фунікулер працював цілодобово.