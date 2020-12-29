У новорічну ніч київське метро працюватиме на дві години довше, а фунікулер - цілодобово

19 грудня у столиці відкрилися сім новорічних локацій, які поєднали у святковий пішохідний маршрут.

У ніч з 31 грудня на 1 січня метро в Києві продовжить роботу до 2 години ночі.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Зазначається, що можливі обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій "Золоті ворота", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Поштова площа" та "Контрактова площа". Як пояснили у метрополітені, такі заходи здійснюватимуться для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Також, згідно із розпорядженням КМДА №1860, у новорічну ніч цілодобово працюватиме столичний фунікулер.

В КМДА нагадали, що у місті 19 грудня відкрилися сім новорічних локацій. Цьогоріч їх поєднали у святковий пішохідний маршрут: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідний міст від неї до святкової Володимирської гірки, далі – через Андріївський узвіз до Контрактової площі.

Маршрут спеціально розробили, щоб в умовах карантину уникнути скупчень людей на традиційних локаціях.

"На всіх локаціях працює «Муніципальна варта», яка за потреби нагадує людям про необхідність дотримання протиепідемічних заходів: маскового режиму та соціальної дистанції. Окрім того, Держпродспоживслужба постійно контролює дотримання й санітарних норм", - йдеться у повідомленні міськради.

В КМДА наголосили, що новорічні локації продовжать працювати до середини січня тільки за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів.

Нагадаємо, Кабмін дозволив ресторанам та кафе у новорічну ніч працювати до 7 ранку.

Згідно з опитуванням, 81% українців планує зустріти новий 2021 рік вдома, в колі родини. Водночас майже кожен десятий (9%) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів. За оцінками Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", новорічний стіл обійдеться українцям у середньому у 1706 гривень.

Президент Володимир Зеленський зустріне Новий рік у резиденції "Синьогора" в с. Гуті в Івано-Франківській області.