Огляд базової моделі iPhone 12 і моделі iPhone 12 Pro

У 2020 році виникла затримка з оглядом iPhone 12 через поширення пандемії, порушення економічних зв'язків, а також виникнення труднощів в області виробництва. Інноваційні технології, які використовувала компанія Apple, привели в підсумку до того, що затятим шанувальникам цієї компанії довелося почекати на один місяць довше, ніж планувалося спочатку. Але це було не дарма, оскільки тепер нові моделі iPhone 12 на порядок вище за своїми характеристиками, ніж моделі iPhone 11, які компанія - виробник випустила в минулому році.

Огляд смартфонів компанії Apple відбувся на показі восени 2020 року. З кінця листопада 2020 року iPhone 12 і iPhone 12 Pro вже можна придбати.

Яка ціна трендових моделей?

Як і очікувалося, вартість цих нових гаджетів немаленька, але це вже не для кого, не секрет. Однак, є і приємний момент - стандартною версією для Pro-моделей тепер будуть 128 ГБ. Вартість iPhone 12 в Україні варіює в межах 26 тисяч грн. - 29 тисяч грн., А ось вартість iPhone 12 Pro значно вище, і придбати модель можна, починаючи від 37 тис. Грн. і закінчуючи 41 тис. грн.

Айфон 12: короткий огляд базової моделі

Згідно з прогнозом, дана модель має якісний, вдосконалений дизайн в стилі iPad Pro, а також нові камери, OLED-дисплей і швидкісне підключення до інтернету 5G.

Відмінні характеристики Айфон 12 Pro і Айфон 12

По суті, якщо порівнювати 2 моделі iPhone 12 Pro і iPhone 12 по зовнішнім дизайном, то різниця не видно, оскільки вони однакові за своїми розмірами, мають один і той же OLED-екран СуперRetina XDR з однаковим дозволом. Відрізняються вони тим, що в iPhone 12 Pro виготовляється не з алюмінію, а з нержавіючої сталі, а також зі сталі виготовлені системи камер.

В iPhone 12 Pro є 3 камери заднии: тілі - фото, основна і надширококутний. Остання камера абсолютно не змінилася, але тепер її можна використовувати в темну пору доби.

Але внесені зміни в основну камеру: її діафрагмою f / 1.6, а не f / 1.8 (в базовій моделі iPhone 12также камера нова). Простіше кажучи, об'єктив тепер пропускає більше світла і більш розмитими здаються предмети, які знаходяться поблизу від камери.

У Pro-версії з'явився додатковий сенсор в блоці камер - лидара (LiDAR). З його допомогою немає проблем розрахувати відстань до предметів в кадрі, а також з його допомогою камера ловить кращий фокус при недостатньому освітленні.

Також iPhone 12 Pro має підтримку нічного режиму для портретів та зйомку time -лапс-відео в темний час доби. Тепер фронтальна камера має також нічний режим зйомок і Deep Fusion.