У Волинській області на підприємстві співробітник убив колегу струменем води з мийного апарата

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

У Горохівському районі Волинської області чоловік загинув на виробництві. Під час конфлікту його вбили струменем води з мийного апарата.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Тіло загиблого 42-річного чоловіка знайшли на території одного з підприємств.

"За підозрою у вчиненні умисного вбивства поліцейські затримали 53-річного жителя району, робітника підприємства. Слідчі з’ясували, що чоловік під час конфлікту із загиблим спрямував йому в обличчя струмінь води із миючого апарата, яка потрапила до рота, що спричинило смерть потерпілого", - сказано в повідомленні.

Правопорушника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Після оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, зловмисникові обиратимуть запобіжний захід.

Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває слідство.

Як повідомляли, в листопаді у Станиці Луганській військовослужбовець убив товариша по службі і намагався замаскувати вбивство під суїцид.