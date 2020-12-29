З початку доби на Донбасі не стріляли

Від початку доби, 29 грудня, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається "тиша".

Протягом минулої доби зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню, один військовий отримав поранення, повідомляє пресслужба ОС.

"В районі населеного пункту Водяне, на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська неодноразово відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем. Для коригування вогню противник застосував БпЛА, подальше використання якого, після перетину лінії розмежування, зупинили наші засоби РЕБ", - йдеться у повідомленні.

Біля Південного збройні формування РФ також відкривали вогонь з мінометів, проте вже 82-го калібру. Крім них, застосували і великокаліберні кулемети.

Вогневу активність російсько-окупаційних військ зафіксували біля Мар’їнки та Авдіївки, де противник кілька разів вів вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем. Поруч зі Світлодарськом противник застосував автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а біля Новоолександрівки - ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Поблизу Чермалика противник також застосував стрілецьку зброю. Внаслідок вогню український військовий отримав поранення.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.