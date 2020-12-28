Понад 80% українців зустрінуть Новий рік удома, - опитування

Майже кожен десятий планує провести новорічну ніч у гостях.

81% українців планує зустріти новий 2021 рік вдома, в колі родини. Водночас майже кожен десятий (9%) сподівається провести новорічну ніч у гостях у друзів або родичів.

Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

"Порівняно з 2018 і 2019 роками дуже помітний вплив епідемії коронавірусу: майже на 14% зросла кількість респондентів, які проведуть новий рік у родинному колі, і вдвічі зменшилася частка тих, хто піде в гості", - зазначається у повідомленні.

Водночас кожна п’ята молода людина (або 23% від опитаних віком 18-29 років) планує зустріти Новий рік у компанії.

Серед опитаних віком 60+ 7% проведуть новорічну ніч самі перед телевізором, а 6% взагалі не святкуватимуть. Причому серед чоловіків більше (12,5%) тих, хто схильні святкувати у колі друзів і компанії, ніж серед жінок (6%).

Загалом в опитаних майже зникло бажання проводити Новий рік у громадському закладі чи на публічному святкуванні, зазначається у результатах дослідження.

Раніше в ОПУ розповіли, що президент Володимир Зеленський зустріне Новий рік у резиденції "Синьогора" в с. Гуті в Івано-Франківській області.