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Бойовики знову обстріляли позиції ООС, поранено українського військового

Військовослужбовця доставили до медзакладу та надали допомогу.

Бойовики знову обстріляли позиції ООС, поранено українського військового
Фото: Макс Левин

Незаконні збройні формування РФ обстріляли позиції українських військових поблизу Чермалика на Донбасі.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

"Сьогодні, 28 грудня, російсько-окупаційні війська вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Чермалик.Внаслідок ворожого вогню один наш воїн отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Військовослужбовця доставили до медзакладу та надали допомогу.

Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ про порушення режиму припинення вогню.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 27 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано сім порушень домовленостей про припинення вогню - шість обстрілів та один проліт безпілотника. Один боєць отримав поранення.

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