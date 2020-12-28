У Кривому Розі вночі 28 грудня в покинутому будинку, розташованому в металургійному районі міста, сталося обвалення. Рятувальники знайшли під завалами тіло чоловіка.

Про це повідомляє 1kr.ua.

За попередньою інформацією, між першим поверхом будинку і підвалом провалилася підлога. Дані про постраждалих уточнюються. Під завалами можуть знаходитися ще кілька людей.

На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

У ДСНС уточнили, що з-під завалів також було вилучено чоловіка у свідомості. Його було доставлено до лікарні. Стан постраждалого - середньої тяжкості.

Нагадаємо, у грудні в Кривому Розі у приватному житловому будинку обвалилась стеля кухні. Під завалами опинилася дитина, яка, на щастя, серйозних травм не зазнала.