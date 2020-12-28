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​У Кривому Розі обвалився покинутий будинок, є загиблий

Також з-під завалів дістали чоловіка у свідомості.

​У Кривому Розі обвалився покинутий будинок, є загиблий
Фото: 1kr.ua

У Кривому Розі вночі 28 грудня в покинутому будинку, розташованому в металургійному районі міста, сталося обвалення. Рятувальники знайшли під завалами тіло чоловіка.

Про це повідомляє 1kr.ua.

За попередньою інформацією, між першим поверхом будинку і підвалом провалилася підлога.  Дані про постраждалих уточнюються. Під завалами можуть знаходитися ще кілька людей.

На місці працюють рятувальники, медики та правоохоронці.

У ДСНС уточнили, що  з-під завалів також було вилучено чоловіка у свідомості. Його було доставлено до лікарні. Стан постраждалого -  середньої тяжкості.

Нагадаємо, у грудні в Кривому Розі у приватному житловому будинку обвалилась стеля кухні. Під завалами опинилася дитина, яка, на щастя, серйозних травм не зазнала.

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