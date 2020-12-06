У приватному будинку Кривого Рогу обвалилася стеля кухні

У Кривому Розі у приватному житловому будинку обвалилась стеля кухні на площі 15 кв. м.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

Під завалами опинилася дівчинка.

Дитину одразу оглянули лікарі. На щастя, серйозних травм в неї не виявлено – тож, госпіталізація не знадобилась.

Фото: пресслужба ДСНС

Обвал, стався, ймовірно, через аварійний стан приміщення.

Нагадаємо, 21 червня на Позняках у Києві стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Було пошкоджено кілька поверхів. Попередньою причиною у ДСНС назвали вибух газоповітряної суміші.

Згодом заступник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що основна версія, за якою працює прокуратура разом із поліцією – це перевірка дотримання технологій повірки лічильників співробітниками компанії "Київміськгаз".

Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 270 (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей) Кримінального кодексу України.

Усередині серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що усі сім’ї, які постраждали внаслідок вибуху, отримали нові квартири.

Окрім того, у червні в Одесі стався обвал частини житлового чотириповерхового будинку.

22 травня в Одесі обвалилася частина фасаду і даху двоповерхового житлового будинку. Жертв і постраждалих не було. Будинок був аварійним, але в ньому проживали 35 осіб. З двох квартир відселили п'ятьох осіб.

Раніше, 18 травня, в Одесі обвалилась частина житлової багатоповерхівки.

8 травня в Одесі обвалилася частина двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. Рятувальники евакуювали 10 жителів, ще 11 людей зуміли вибратися самі.