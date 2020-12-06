Спостерігачі розповіли про порушення на виборах у Кривому Розі

Спостерігачі громадянської мережі “ОПОРА” зафіксували порушення під час другого туру виборів міського голови Кривого Рогу.

Серед порушень: голосування поза межами кабінки, один член комісії видає бюлетені та затримка з друком протоколу ранкового засідання.

На виборчій дільниці № 121550 (школа №130) на одному зі входів немає пандуса, відсутній вказівник про наявність належного входу для осіб з інвалідністю, а сама дільниця знаходиться на другому поверсі. Попри те, що виділена кабінка для осіб з температурою, натомість для осіб з інвалідністю кабінки не виділено.

На виборчій дільниці № 121679 (Палац культури “Мистецький”) ранковий протокол під час ранкового засідання не вівся. Протокол робився вже під час голосування, через те, що не було секретаря комісії.

На виборчій дільниці № 121628 (Палац культури "Інгулець") виборець проголосував поза кабінкою посеред приміщення для голосування.

На виборчій дільниці № 121700 (ліцей) один член комісії видає виборчі бюлетені.

Зазначимо, відповідно до ч. 3 ст. 248 Виборчого кодексу України під час проведення голосування на виборчій дільниці два члени дільничної виборчої комісії надають виборцю можливість проголосувати: один член дільничної виборчої комісії надає виборцю список виборців для підпису; другий член вписує своє прізвище, ініціали, ставить підпис та проставляє номер, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці.

Виборець ставить підпис за отримання виборчих бюлетенів для голосування на місцевих виборах у списку виборців та на визначеному місці на контрольному талоні кожного виборчого бюлетеня.

Після цього член виборчої комісії відокремлює від кожного виборчого бюлетеня контрольний талон та видає виборцю виборчий бюлетень.

Також варто зазначити, що виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні для таємного голосування (ч. 4 ст. 248 ВКУ).

Оновлення 11:10. Спостерігачі фіксують на дільницях присутність сторонніх осіб, а саме - поліцейських та представників екзит-полу на двох дільницях.

На виборчій дільниці № 121706 присутні поліцейські. Проте дільниця розташована в школі, де ще є 3 інші дільниці. А приміщення розподілені таким чином, що якщо поліцейські вийдуть за двері дільниці № 121706, то опиняться вже в приміщенні для голосування іншої дільниці.

Фото: cайт "ОПОРИ"

Представники екзит-полу від дослідницької організації ФОП Дузь О.В. проводять опитування виборців безпосередньо в приміщенні виборчої дільниці №121551. Спостерігач "ОПОРИ" повідомив про цей інцидент поліцію та голову ДВК.

Фото: сайт "ОПОРИ"

Ще на двох дільницях спостерігачі фіксують сторонніх осіб, яких важко ідентифікувати.

Нагадаємо, сьогодні у Кривому Розі за посаду мера змагаються Дмитро Шевчик від "Слуги народу" та Костянтин Павлов від "Опозиційної платформи – За життя".