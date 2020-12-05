Зеленський: волонтери зробили вирішальний внесок у захист України від агресії

Особливе значення волонтерської діяльності в Україні стало помітним ще під час Революції Гідності, а з початком війни за державну самостійність у 2014 році саме волонтери змогли забезпечити захисників України найнеобхіднішим.

Про це йдеться у заяві президента України Володимира Зеленського з нагоди Міжнародного дня волонтера, встановленого за пропозицією ООН ще в 1985 році.

“Завдяки волонтерам ворог побачив, що таке справді всенародний спротив. Усе це разом мало величезний вплив на морально-психологічний стан суспільства. Саме завдяки волонтерам ми вистояли в чорні часи.

Волонтерський рух визначив характер подій у найважчих для держави 2014-2015 роках – вони зробили вирішальний внесок у те, що Україна змогла захистити себе від агресії. Сподіваємося, жоден з українських політиків вже ніколи не дозволить собі сказати, ніби держава в той період могла обійтися без волонтерів”, – заявив Зеленський.

Він додав, що волонтери продовжують свою віддану й сумлінну роботу і зараз. “Допомагаючи війську вже із забезпеченням спеціальних потреб та ветеранам – в інтеграції у суспільне життя після фронту. Волонтери також перебрали на себе багато важливих соціальних функцій, допомагаючи тим чи іншим соціально незахищеним верствам долати труднощі. Впевнені, що й надалі суспільна підтримка наших захисників залишатиметься такою ж міцною”, – зауважив президент.

Нагадаємо, експрезидент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко назвав волонтерство "одним з унікальних та найбільш виняткових явищ громадянського суспільства".