Порошенко привітав волонтерів зі святом

Експрезидент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав волонтерів з їх святом, назвавши волонтерство "одним з унікальних та найбільш виняткових явищ громадянського суспільства".

"У вирішальні для нашої держави часи українці змогли самоорганізуватися, проявити солідарність і виступити проти російської агресії. На армії та волонтерах тримається захист нашої незалежності й наших кордонів. Вас потребують знедолені сім’ї, від вас залежить добробут кожної української родини, адже, окрім постійної загрози зі східних рубежів, пандемія поставила українське суспільство перед новими викликами", - написав він в фейсбуці.

На словами Порошенко волонтерство затребуване і у боротьбі з пандемією.

"Сьогодні наш фонд і вся наша команда стали волонтерами. Постачаємо захисні костюми, тести, ШВЛи, кисневі концентратори, окуляри, маски, пульсоксиметри. Це – дещо інший напрямок волонтерського руху, але не менш важливий. І тут так само йдеться про захист країни. І ми лише частина цього руху, коли відповідальні та активні громадяни блискавично відреагували на нові виклики", - зазаначив Порошенко.