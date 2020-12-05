Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
Де знайти житло з концепцією нульового кілометра в Києві. Спецпроект ЖК "Новий Автограф"
В Кабміні розповіли, які карантинні обмеження можуть запровадити у січні
В Кабміні розповіли, які карантинні обмеження можуть запровадити у січні
Уряд України не планує вводити локдаун у грудні
Уряд України не планує вводити локдаун у грудні
Українські прикордонники не знайшли підтвердження повідомленню ФСБ Росії про постріли на кордоні (оновлено)
Українські прикордонники не знайшли підтвердження повідомленню ФСБ Росії про постріли на кордоні (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи (оновлено)
"Зоря" обіграла одного з лідерів Англійської прем'єр-ліги, але вилетіла з Ліги Європи (оновлено)
Україна обійшла Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Україна обійшла Шотландію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Обвинувачений у злочинах проти Майдану ексберкутівець Шаповалов поновився на посаді (оновлено)
Обвинувачений у злочинах проти Майдану ексберкутівець Шаповалов поновився на посаді (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Донбасс: между Приднестровьем и Гагаузией
Донбасс: между Приднестровьем и Гагаузией
ГоловнаПолітика

Порошенко привітав волонтерів зі святом

Він назвав волонтерство винятковим явищем громадянського суспільства.

Порошенко привітав волонтерів зі святом
Фото: qha.com.ua

Експрезидент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав волонтерів з їх святом, назвавши волонтерство "одним з унікальних та найбільш виняткових явищ громадянського суспільства".

"У вирішальні для нашої держави часи українці змогли самоорганізуватися, проявити солідарність і виступити проти російської агресії. На армії та волонтерах тримається захист нашої незалежності й наших кордонів. Вас потребують знедолені сім’ї, від вас залежить добробут кожної української родини, адже, окрім постійної загрози зі східних рубежів, пандемія поставила українське суспільство перед новими викликами", - написав він в фейсбуці.

На словами Порошенко волонтерство затребуване і у боротьбі з пандемією.

"Сьогодні наш фонд і вся наша команда стали волонтерами. Постачаємо захисні костюми, тести, ШВЛи, кисневі концентратори, окуляри, маски, пульсоксиметри. Це – дещо інший напрямок волонтерського руху, але не менш важливий. І тут так само йдеться про захист країни. І ми лише частина цього руху, коли відповідальні та активні громадяни блискавично відреагували на нові виклики", - зазаначив Порошенко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також