Речник Гройсмана заперечує його причетність до справи Микитася

Речник колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Василь Рябчук назвав "абсолютною брехнею" інформацію про причетність Гройсмана до справи про хабарі компанії "Укрбуд" екснардепа Максима Микитася.

Про це Рябчук написав у фейсбуці.

"У мережі було оприлюднено інформацію про начебто причетність Володимира Гройсмана до справ скандальновідомого Максима Микитася. Як речник Володимира Гройсмана, офіційно заявляю, що Володимир Гройсман не має жодного стосунку до будь-яких корупційних діянь, а інформація з цього приводу - абсолютна брехня", - зазначив він.

Речник експрем’єра припустив, що проти Володимира Гройсмана розпочалася "брудна політична кампанія". "З огляду ж на те, що позавчора було оприлюднено чергові рейтинги, які показують, що довіра українців до Володимира Гройсмана зростала останні півроку і становить вже 31%, поява неправдивої інформації, яка покликана його скомпрометувати - не що інше, як початок брудної політичної кампанії", - наголосив Василь Рябчук.

Раніше головний редактор "ЦензорНет" Юрій Бутусов повідомив, що НАБУ провело обшуки в структурах Гройсмана після свідчень Микитася. За словами Бутусова, свідчення проти Гройсмана та інших високопосадовців дав сам Микитась, "яким він передавав хабарі".

У НАБУ на прохання прокоментувати заяву Бутусова заявили, що "запитувана інформація містить таємницю досудового розслідування, і, згідно з ст.222 КПК України, не може бути розголошена".

Нагадаємо, раніше заступник глави ОПУ Татаров заявив, що чутки про його причетність до справи Микитася поширює "оточення глави НАБУ".

1 грудня детективи НАБУ за процесуального керівництва САП повідомили народному депутату Максиму Микитасю (екскінцевому бенефіціарному власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент") ще одну підозру - у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

Усього у справі про заволодіння майном Національної гвардії України на 81,64 млн гривень підозрюються вісім осіб. Наразі розслідування завершено, сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи. У липні 2020 року детективи НАБУ викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців НГУ квартир, непридатних для проживання.