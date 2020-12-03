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Заступник глави ОПУ Татаров заявив, що чутки про його причетність до справи Микитася поширює "оточення глави НАБУ"

Він каже, що його ніхто не планував затримувати. 

Заступник глави ОПУ Татаров заявив, що чутки про його причетність до справи Микитася поширює "оточення глави НАБУ"
Олег Татаров
Фото: МВС

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров назвав чутками поширену Національним антикорупційним бюро інформацію щодо своєї причетності до "справи Микитася".

Він вважає, що їх "поширює оточення глави НАБУ" Артема Ситника, хоча раніше його прізвище фігурувало в матеріалах суду, повідомили в ОПУ в коментарі Liga.net

Татров заявив, що його не планували затримувати, а "чутки" пов'язує зі своєю "публічно озвученої позицією".

2 грудня у НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора перешкоджає притягненню винних до відповідальності у справі про мільйонні розкрадання коштів Нацгвардії, в якій підозрюваним є екснардеп та колишній кінцевий бенефіціарний власник "Укрбуд" Максим Микитась.

У Бюро заявили, що генпрокурорка Ірина Венедіктова "таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження, за відсутності будь-яких правових підстав, тобто всупереч вимогам КПК України, змінила процесуальних керівників у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України".

У результаті таких дій детективи НАБУ та прокурори САП не змогли своєчасно повідомити про підозру третьому можливому учаснику зазначеного злочину - колишньому посадовцю державної компанії "Укрбуд". За інформацією ЗМІ, цим посадовцем є Олег Татаров.

Микитась повідомив, що відшкодував до державного бюджету 50 млн грн від загальної суми збитків у 81,64 млн грн. Він зазначив, що "до трагедії "Укрбуду" і бід 13 тисяч сімей його інвесторів" причетний нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров і розповів про "приховану частину айсберга в історії з рейдерством Укрбуду".

За словами екснардепа, Татаров працював у компанії "Укрбуд" як юрист. Микитась розповів, що познайомився з Татаровим у 2011-2013 роках, коли той обіймав посаду заступника Головного слідчого управління МВС України. Сьогодні стало відомо, що Микитась вийшов із СІЗО. 

1 грудня детективи Національного бюро за процесуального керівництва САП повідомили ще одну підозру народному депутату Максиму Микитасю (екскінцевому бенефіціарному власнику ТОВ "Укрбуд Девелопмент").

Микитась підозрюється у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта (ч. 3 ст. 369 КК України).

Напередодні, 30 листопада, про підозру в отриманні неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України) також повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Слідство встановило, що в межах розслідування справи заволодіння майном Національної гвардії слідчий призначив експертизу, яка мала встановити ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею.

Усього у справі про заволодіння майном Національної гвардії України на 81,64 млн гривень підозрюються вісім осіб. Наразі розслідування завершено, сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи. У липні 2020 року детективи НАБУ викрили злочинну групу з п’ятьох осіб, яка організувала корупційну схему закупівлі для військовослужбовців НГУ квартир, непридатних для проживання.

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