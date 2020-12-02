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Рада визначила підслідність злочинів, скоєних на окупованих територіях

За документ проголосували 275 народних депутатів.

Рада визначила підслідність злочинів, скоєних на окупованих територіях
Фото: president.gov.ua

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт, який визначає територіальну підсудність справ, підсудних розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя судам, та підслідність кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території.

За документ проголосували 275 народних депутатів, передає Радіо Свобода.

Автори закону вказують, що наприкінці грудня 2017 року було ліквідовано та створено низку апеляційних та апеляційних господарських судів.

Згідно з указом президента України від 29 грудня 2017 року №452/2017 "Про ліквідацію апеляційних судів та утворення апеляційних судів в апеляційних округах" ліквідовано Апеляційний суд міста Києва, Апеляційний суд Київської області, Апеляційний суд АР Крим та Апеляційний суд міста Севастополя та відповідно утворено Київський апеляційний суд, Кримський апеляційний суд та Севастопольський апеляційний суд, однак відповідні зміни до законодавства не були внесені.

"Таким чином, наразі склалась ситуація, коли відсутні правові підстави звертатися в новостворені апеляційні суди для визначення ними суду, який буде здійснювати правосуддя в зазначених категоріях справ", - ідеться в пояснювальній записці.

Законопроєкт "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо визначення територіальної підсудності судових справ, підсудних розташованим на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя судам, та підслідності кримінальних правопорушень, вчинених на тимчасово окупованій території, було зареєстровано 23 листопада 2018 року вісьмома депутатами дев’ятого та восьмого скликань.

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