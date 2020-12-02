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Рада проголосувала за зміни щодо соцзахисту населення у зв'язку з коронавірусом

За це рішення проголосували 287 нардепів.

Рада проголосувала за зміни щодо соцзахисту населення у зв'язку з коронавірусом
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №3486 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Про це повідомила пресслужба парламенту.

За це рішення проголосували 287 нардепів.

"Проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законів України” щодо соціального захисту працівників в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), розроблено з метою забезпечення соціального захисту безробітних осіб, працівників та роботодавців, які можуть стикнутися з негативними соціально-економічними наслідками в період карантину", - йдеться в Пояснювальній записці.

Законом, зокрема, :

  • приведено у відповідність строки, в які роботодавці повідомляють відповідний територіальний центр зайнятості, про заплановане масове вивільнення працівників;
  • врегульовано питання щодо надання ваучерів особам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності;
  • дозволено головам сімейних фермерських господарств сплачувати єдиний соціальний внесок за себе та за членів сімейного фермерського господарства тощо.

Законом визначено, що кошти, які надійшли до державного бюджету від сплати адміністративно-господарських санкцій і пені, можуть використовуватись Фондом соціального захисту інвалідів для надання роботодавцям компенсацій, визначених у Законі України «Про зайнятість населення», які забезпечують працевлаштування осіб з інвалідністю з числа зареєстрованих безробітних за направленням центрів зайнятості.

Нагадаємо, 1 квітня Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" № 540-IX, прийнятий парламентом 30 березня.

Документом передбачені додаткові соціальні та економічні гарантії для підтримки громадян і бізнесу в умовах протидії поширенню коронавірусу в Україні. Закон, зокрема, передбачає доплату в розмірі до 300% до заробітної плати медикам та іншим працівникам, залученим до лікування хворих на COVID-19, а працівникам соціального захисту населення, що надають послуги громадянам, які перебувають вдома, - до 100% заробітної плати.

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