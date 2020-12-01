Єрмак призначив Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері оборони

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак призначив спікера делегації України у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Представляючи Арестовича на зустрічі з керівниками профільних відомств, Єрмак заявив, що "в українському інформаційному просторі тиражується багато фейків, викривленої інформації та необґрунтованих звинувачень, на які потрібно вчасно та якісно реагувати".

Завданням Арестовича він назвав протидію дезінформації, узгодження позицій профільних відомств і напрацювання "єдиного голосу".

"Завдання пана Арестовича – надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми – єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну", – наголосив Єрмак.

Голова ОП висловив сподівання, що Арестович "побудує конструктивну взаємодію" з усіма представниками сектору безпеки та оборони.

Нагадаємо, 28 жовтня український військовий та політичний оглядач, актор і блогер Олексій Арестович повідомив, що був призначений радником з інформаційної політики Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

На переговорах ураїнська сторона підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.