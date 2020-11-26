Україна ініціює позачергове засідання ТКГ наступного тижня

Серед іншого пропонується розглянути питання фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення на Донбасі.

Українська сторона ініціює наступного тижня позачергове засідання ТКГ для розгляду низки невідкладних питань.

Про це повідомляє пресслужба Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Україна пропонує внести до порядку денного зустрічі такі питання:

звільнення утримуваних осіб,

розблокування російською стороною роботи КПВВ,

фіналізація домовленості про дев’ятнадцять ділянок розмінування,

фіналізація домовленості про чотири нові ділянки розведення,

забезпечення вільного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ до всієї території України,

міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

Нагадаємо, українська сторона підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію окремих районів Донецької та Луганської областей на початку 2021 року, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

План передбачає низку умов для проведення виборів. Україна також пропонуватиме створення Вільної економічної зони в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Делегація Росії у ТКГ наполягає на ухваленні документу, поданого від ОРДЛО.