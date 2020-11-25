Кіпрська церква офіційно визнала ПЦУ

Священний Синод Кіпрської церкви підтримав рішення архієпископа Хризостома і визнав Православну церкву України.

Про це повідомив п’ятий президент України Петро Порошенко.

"Священний Синод Кіпрської церкви підтримав рішення свого Предстоятеля Блаженнішого Архієпископа Хризоста II про визнання автокефалії Православної церкви України. Таким чином було де-юре завершено процедуру визнання нового – автокефального – статусу Української церкви зі сторони Кіпрської православної церкви, яка була розпочата раніше", - написав він у телеграм-каналі.

У комюніке Синоду Кіпрської православної церкви, який підтримав рішення архієпископа Хризостома визнати ПЦУ, йдеться про те, що "Священний Синод Церкви Кіпру на засіданнях 23 і 25 листопада 2020 року детально обговорив українське церковне питання і проблемну ситуацію, що виникла з поминанням Блаженнішим Архієпископом Кіпрським Хризостомом Епіфанія як Предстоятеля Церкви України, і вирішив не виступати проти цього рішення Його Блаженства".

У той самий час Священний Синод "очікує широкого обговорення із загальною участю для подолання нинішньої кризи, яка загрожує розколом Церкви Христової".

Митрополит Кіккський Никифор (ключовий ієрарх з промосковської опозиції визнанню ПЦУ) заявив після засідання, що рішення про визнання ПЦУ було прийнято 10 голосами проти 7, повідомив у фейсбуці архієпископ ПЦУ Євстратій (Зоря).

Нагадаємо, у березні Кіпрська церква зробила крок до визнання ПЦУ. Ім'я Епіфанія пом'янули в стамбульському соборі Святого Георгія під час божественної літургії на чолі з Вселенським патріархом Варфоломієм. Йому співслужив предстоятель Кіпрської православної церкви Хризостом II.

Православна церква України була створена на об'єднавчому соборі в Софії Київській 15 грудня 2018 року, її предстоятелем був обраний митрополит Епіфаній. Томос, який підтверджує автокефалію, був вручений Епіфанію патріархом Варфоломієм у Константинополі 6 січня 2019 року. ПЦУ стала 15-ю церквою в диптиху помісних православних церков світу.

Кіпрська церква стала четвертою, яка визнала ПЦУ, після Вселенського патріархату, Елладської та Олександрійської церков.

Наступними Православну церкву України можуть визнати Румунія, Болгарія та Грузія.