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Автокран протаранив стрілою маршрутку в Одесі, троє постраждалих

Стріла пробила ліву верхню частину кузова "Богдана" - розбила заднє скло і відірвала частину даху.

В Одесі автокран KOBELCO RK250-3 протаранив стрілою маршрутку "Богдан". ДТП сталося сьогодні близько 8:30 на вулиці Середньофонтанській, інформує Думська.

Як повідомили в патрульної поліції, водій автокрана, не дотримуючись безпечної дистанції та швидкості, врізався стрілою в автобус, коли з того виходили пасажири.

Стріла пробила ліву верхню частину кузова "Богдана" - розбила заднє скло і відірвала частину даху.

У результаті аварії отримали травми двоє людей. Їх доставили в лікарню. Ще одна постраждала жінка від госпіталізації відмовилася.

На місці ДТП працює слідча група.

Нагадаємо, у жовтні на вулиці Олександра Мішуги у Києві на будівництві впав кран. Кран впав просто на автомобіль, ніхто не травмувався.

У вересні у Львові будівельний кран впав на приміщення супермаркету, постраждала кранівниця.

Того ж місяця в Індустріальному районі Харкова перекинувся будівельний кран, у якому знаходився водій.

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