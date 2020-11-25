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Окупанти чотири рази порушили "тишу" на Донбасі, загинув український військовий

З початку доби обстрілів не зафіксовано.

Окупанти чотири рази порушили "тишу" на Донбасі, загинув український військовий
В'ячеслав Мінкін
Фото: Цензор.НЕТ

Упродовж минулої доби, 24 листопада, на Донбасі збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили режим тиші. Унаслідок обстрілів загинув український військовослужбовець.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Повідомляється, що поблизу населених пунктів Шуми та Південне ворог застосовував стрілецьку зброю та підствольний гранатомет. Вогнем зі стрілецької зброї противник провокував наших захисників неподалік Водяного.

По позиціях українських військ у передмісті Авдіївки прицільний вогонь вів ворожий снайпер. Унаслідок пострілу снайпера вогнепальне поранення отримав військовослужбовець Об’єднаних сил. Важкопораненого бійця було доправлено до лікарні, але врятувати його життя не вдалося.

"З початку поточної доби, 25 листопада, на всій лінії розмежування спостерігається тиша", - констатують у штабі ООС.

Як стало відомо, від кулі ворожого снайпера в передмісті Авдіївки загинув старший солдат 72-ї ОМБР імені Чорних Запорожців 31-річний В'ячеслав Мінкін з Фастова.

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