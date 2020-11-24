Папа Франциск побачив у акціях протесту проти карантину приклади самозакоханості

"Що важливіше: піклуватися про людей чи підтримувати фінансову систему?"

Папа Римський Франциск жорстко висловився з приводу реакції людей та урядів на пандемію коронавірусу. Понтифік вважає, що політики виступають проти локдауну через захист економіки "заради власної вигоди", а в протикарантинних акціях протесту бачить приклади самозакоханості.

Про цей йдеться у новій книзі "Помріймо: шлях до кращого майбутнього", заснованій на розмовах, проведених понтифіком з папським біографом Остіном Івері, пише NPR.

"Папа Франциск, ніколи не цураючись суперечок, сміливо вступає в дискусію щодо коронавірусу з новою книгою, в якій він критикує тих, хто звинувачує у появі вірусу іноземців, і людей, які протестують проти закриття церков і відмовляються носити маски", - зазначає видання.

Глава Католицької церкви трактує коронавірус як метафору, кажучи, що всі люди переживають власні "ковіди", у сенсі вимушеної зупинки у своєму житті, яка виявляє "що потрібно змінити: нашу відсутність внутрішньої свободи, ідолів, яким ми служили, ідеології, за якими ми намагалися жити, відносини, якими ми нехтували".

На його думку, політики, які відмовляються запроваджувати карантинні заходи заради порятунку економіки, керуються власною вигодою.

"Що важливіше: піклуватися про людей чи підтримувати фінансову систему?", - питає понтифік.

Не згадуючи президента Трампа по імені, Папа натякає на коментарі президента США щодо "китайського вірусу", применшення серйозності пандемії та протидії обмеженням на публічні зібрання.

"Деякі ЗМІ використали цю кризу, щоб переконати людей у тому, що винні іноземці, що коронавірус - це не більше, ніж невеликий напад грипу, що все скоро повернеться до того, що було раніше, і що обмеження, необхідні для захисту людей, є несправедливими вимогами держави", - пише він. І додає: "Є політики, які продають ці розповіді заради власної вигоди".

Папа Франциск вважає, що учасники акцій протесту проти карантинних обмежень "висунули на перший план гнівний дух жертви, але цього разу серед людей, які є жертвами лише у власній уяві: тих, хто стверджує, наприклад, що їх змушують носити маски і називає це необґрунтованим нав'язуванням державою".

У цих акціях понтифік бачить приклади самозакоханості, "людей, які живуть скаргами, думаючи лише про себе".

Раніше повідомляли, що в 2020 році Різдвяні служби Папи Франциска у Ватикані будуть проходити в онлайн-форматі, без участі людей.